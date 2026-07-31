Nova 'cara' da NBA, Wembanyama renova com a Nike; acordo prevê tênis com assinatura

O astro francês Victor Wembanyama acertou a renovação de seu contrato com a Nike em um acordo de longo prazo que também prevê o lançamento de um tênis com sua assinatura. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela ESPN e pelo The Athletic.

Principal nome do San Antonio Spurs, o jogador de 22 anos e 2,24 metros de altura tinha vínculo com a marca esportiva até outubro. Embora os detalhes financeiros não tenham sido revelados, as publicações informam que o novo acordo amplia a parceria entre as partes pelos próximos anos.

Para anunciar a renovação, Wembanyama e a Nike divulgaram um vídeo nas redes sociais em que uma explosão no espaço dá origem a um novo logotipo com as iniciais "VW", referência ao nome do atleta.

Em comunicado enviado ao The Athletic, a empresa destacou a relevância do francês dentro e fora das quadras. "Como um dos atletas mais singulares e influentes do mundo, Victor é um talento geracional que continua a inspirar a próxima geração do esporte", afirmou a Nike.

A marca também celebrou a continuidade da parceria. "Estamos muito animados com tudo o que construímos juntos e ansiosos para conquistar ainda mais vitórias no futuro", acrescentou a empresa.

Renovação do francês

A renovação com a Nike acontece poucas semanas depois de Wembanyama assinar uma extensão contratual com o San Antonio Spurs. No início deste mês, o pivô fechou um novo vínculo de cinco anos com a franquia texana, em um acordo avaliado em US$ 252 milhões (cerca de R$ 1,28 bilhão).

A trajetória ascendente do francês dentro da NBA reforça seu valor esportivo e comercial. Na temporada passada, Wembanyama conquistou o prêmio de Jogador Defensivo do Ano após liderar a liga em tocos pelo terceiro ano consecutivo.

Em sua primeira participação nos playoffs da NBA, o pivô ajudou o Spurs a alcançar as Finais da liga. A campanha histórica, no entanto, terminou com a derrota da equipe do Texas para o New York Knicks na série decisiva.