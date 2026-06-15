F1 2026: veja como ficou o ranking do Mundial de Construtores após vitória da Ferrari

Ferrari: vitória de Hamilton em Barcelona foi a primeira pela equipe italiana (Manaure Quintero / AFP)
Repórter
Publicado em 15 de junho de 2026 às 21h18.
Lewis Hamilton recolocou a Ferrari na disputa pelo Mundial de Construtores ao vencer o GP de Barcelona-Catalunha, disputado no domingo, 14, na Espanha.
O britânico de 41 anos conquistou sua primeira vitória em uma corrida principal pela escuderia italiana e encerrou um jejum que durava desde outubro de 2024.
O triunfo foi importante não apenas para a classificação dos pilotos, mas também para o campeonato das equipes. Enquanto Hamilton venceu a prova, George Russell, da Mercedes, terminou em segundo lugar, e Lando Norris, da McLaren, completou o pódio.
Já o líder do Mundial de Pilotos de 2026, o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, abandonou a corrida após um problema mecânico quando ocupava as primeiras posições.
Após sete etapas disputadas, a Mercedes lidera o Mundial de Construtores com 262 pontos. A Ferrari aparece na segunda colocação, com 190, enquanto a McLaren fecha o top 3 com 141.
A Red Bull Racing ocupa a quarta posição, com 89 pontos, seguida pela Alpine, que soma 57. A Cadillac, por sua vez, segue como a única equipe que ainda não pontuou na temporada.
A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP da Áustria, disputado entre os dias 26 e 28 de junho, válido como a oitava corrida da temporada 2026.
|Posição
|Equipe
|Pontos
|1
|Mercedes
|262
|2
|Ferrari
|190
|3
|McLaren
|141
|4
|Red Bull Racing
|89
|5
|Alpine
|57
|6
|Racing Bulls
|41
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
|0