F1 2026: veja como ficou o ranking do Mundial de Construtores após vitória da Ferrari

Lewis Hamilton recolocou a Ferrari na disputa pelo Mundial de Construtores ao vencer o GP de Barcelona-Catalunha, disputado no domingo, 14, na Espanha.

O britânico de 41 anos conquistou sua primeira vitória em uma corrida principal pela escuderia italiana e encerrou um jejum que durava desde outubro de 2024.

O triunfo foi importante não apenas para a classificação dos pilotos, mas também para o campeonato das equipes. Enquanto Hamilton venceu a prova, George Russell, da Mercedes, terminou em segundo lugar, e Lando Norris, da McLaren, completou o pódio.

Já o líder do Mundial de Pilotos de 2026, o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, abandonou a corrida após um problema mecânico quando ocupava as primeiras posições.

Após sete etapas disputadas, a Mercedes lidera o Mundial de Construtores com 262 pontos. A Ferrari aparece na segunda colocação, com 190, enquanto a McLaren fecha o top 3 com 141.

A Red Bull Racing ocupa a quarta posição, com 89 pontos, seguida pela Alpine, que soma 57. A Cadillac, por sua vez, segue como a única equipe que ainda não pontuou na temporada.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP da Áustria, disputado entre os dias 26 e 28 de junho, válido como a oitava corrida da temporada 2026.

Classificação do Mundial de Construtores da Fórmula 1 2026