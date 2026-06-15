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Fase de grupos copa 2026

F1 2026: veja como ficou o ranking do Mundial de Construtores após vitória da Ferrari

Triunfo de Lewis Hamilton no GP de Barcelona-Catalunha consolidou a Ferrari na vice-liderança e reduziu a distância para a Mercedes no campeonato de equipes

Ferrari: vitória de Hamilton em Barcelona foi a primeira pela equipe italiana (Manaure Quintero / AFP)

Ferrari: vitória de Hamilton em Barcelona foi a primeira pela equipe italiana (Manaure Quintero / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 21h18.

Lewis Hamilton recolocou a Ferrari na disputa pelo Mundial de Construtores ao vencer o GP de Barcelona-Catalunha, disputado no domingo, 14, na Espanha.

O britânico de 41 anos conquistou sua primeira vitória em uma corrida principal pela escuderia italiana e encerrou um jejum que durava desde outubro de 2024.

O triunfo foi importante não apenas para a classificação dos pilotos, mas também para o campeonato das equipes. Enquanto Hamilton venceu a prova, George Russell, da Mercedes, terminou em segundo lugar, e Lando Norris, da McLaren, completou o pódio.

Já o líder do Mundial de Pilotos de 2026, o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, abandonou a corrida após um problema mecânico quando ocupava as primeiras posições.

Após sete etapas disputadas, a Mercedes lidera o Mundial de Construtores com 262 pontos. A Ferrari aparece na segunda colocação, com 190, enquanto a McLaren fecha o top 3 com 141.

A Red Bull Racing ocupa a quarta posição, com 89 pontos, seguida pela Alpine, que soma 57. A Cadillac, por sua vez, segue como a única equipe que ainda não pontuou na temporada.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP da Áustria, disputado entre os dias 26 e 28 de junho, válido como a oitava corrida da temporada 2026.

Classificação do Mundial de Construtores da Fórmula 1 2026

PosiçãoEquipePontos
1Mercedes262
2Ferrari190
3McLaren141
4Red Bull Racing89
5Alpine57
6Racing Bulls41
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi2
10Aston Martin1
11Cadillac0
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