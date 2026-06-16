Qual equipe ainda não pontuou na Fórmula 1 em 2026? Veja o ranking do Mundial de Construtores

Após sete etapas disputadas na Fórmula 1 2026, apenas uma equipe ainda não conseguiu pontuar no Mundial de Construtores.

A Cadillac ocupa a última posição da classificação, com zero pontos. A escuderia aparece atrás da Aston Martin, que soma 1 ponto, e da Audi, que tem 2.

A liderança do campeonato é da Mercedes, com 262 pontos. A Ferrari, impulsionada pela vitória de Lewis Hamilton no GP de Barcelona-Catalunha, aparece em segundo lugar, com 190.

A McLaren fecha o top 3 do Mundial de Construtores, com 141 pontos.

A próxima etapa da temporada será o GP da Áustria, disputado no fim de semana de 26 a 28 de junho.

Classificação das equipes da Fórmula 1 2026