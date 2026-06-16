Esporte

Fase de grupos copa 2026

Qual equipe ainda não pontuou na Fórmula 1 em 2026? Veja o ranking do Mundial de Construtores

Após sete etapas disputadas, Ferrari e Mercedes disputam as primeiras posições do campeonato de equipes

Hamilton: piloto da Ferrari venceu o último GP de Fórmula 1 na Espanha, em Barcelona (Manaure Quintero / AFP)

Hamilton: piloto da Ferrari venceu o último GP de Fórmula 1 na Espanha, em Barcelona (Manaure Quintero / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 07h26.

Após sete etapas disputadas na Fórmula 1 2026, apenas uma equipe ainda não conseguiu pontuar no Mundial de Construtores.

A Cadillac ocupa a última posição da classificação, com zero pontos. A escuderia aparece atrás da Aston Martin, que soma 1 ponto, e da Audi, que tem 2.

A liderança do campeonato é da Mercedes, com 262 pontos. A Ferrari, impulsionada pela vitória de Lewis Hamilton no GP de Barcelona-Catalunha, aparece em segundo lugar, com 190.

A McLaren fecha o top 3 do Mundial de Construtores, com 141 pontos.

A próxima etapa da temporada será o GP da Áustria, disputado no fim de semana de 26 a 28 de junho.

Classificação das equipes da Fórmula 1 2026

PosiçãoEquipePontos
1Mercedes262
2Ferrari190
3McLaren141
4Red Bull Racing89
5Alpine57
6Racing Bulls41
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi2
10Aston Martin1
11Cadillac0
Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1CorridaMercedes-BenzFerrari

Mais de Esporte

Fifa usa voluntários em setores VIP após críticas por cadeiras vazias na Copa do Mundo

Por que o Haiti pode ser 'dor de cabeça' para o Brasil na Copa do Mundo?

Vôlei masculino: quando é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026? Veja calendário

Argentina x Argélia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Mais na Exame

Brasil

STF inicia julgamento de Eduardo Bolsonaro em meio a tensão com governo Trump

Economia

Japão eleva taxa básica para 1%, maior patamar desde 1995

Inteligência Artificial

Por que a OpenAI, do ChatGPT, perdeu US$ 39 bilhões em um ano

Um conteúdo Bússola

Vozes: o dinheiro vai para as mulheres — e isso não é coincidência