Qual equipe ainda não pontuou na Fórmula 1 em 2026? Veja o ranking do Mundial de Construtores

Hamilton: piloto da Ferrari venceu o último GP de Fórmula 1 na Espanha, em Barcelona (Manaure Quintero / AFP)
Repórter
Publicado em 16 de junho de 2026 às 07h26.
Após sete etapas disputadas na Fórmula 1 2026, apenas uma equipe ainda não conseguiu pontuar no Mundial de Construtores.
A Cadillac ocupa a última posição da classificação, com zero pontos. A escuderia aparece atrás da Aston Martin, que soma 1 ponto, e da Audi, que tem 2.
A liderança do campeonato é da Mercedes, com 262 pontos. A Ferrari, impulsionada pela vitória de Lewis Hamilton no GP de Barcelona-Catalunha, aparece em segundo lugar, com 190.
A McLaren fecha o top 3 do Mundial de Construtores, com 141 pontos.
A próxima etapa da temporada será o GP da Áustria, disputado no fim de semana de 26 a 28 de junho.
|Posição
|Equipe
|Pontos
|1
|Mercedes
|262
|2
|Ferrari
|190
|3
|McLaren
|141
|4
|Red Bull Racing
|89
|5
|Alpine
|57
|6
|Racing Bulls
|41
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
|0