Os maiores 'vilões' da Copa do Mundo de 2026

Nem só de grandes personagens vive a Copa do Mundo. Em um torneio tão importante, uma falha pode custar caro e provocar uma eliminação. Assim, em 2026, não foi diferente, e jogadores ganharam protagonismo, mas por decisões que custaram caro para seus países no Mundial.

Fernando Muslera - Uruguai

O Uruguai fez uma Copa do Mundo decepcionante, e o principal vilão, eleito por muitos torcedores, foi o goleiro Fernando Muslera. A principal falha foi no duelo contra a Espanha, pela última rodada da fase de grupos.

Os uruguaios precisavam da vitória para avançar ao mata-mata, mas, em um chute mascado de Álex Baena, o goleiro acabou falhando e sofrendo o gol, com os sul-americanos sendo derrotados por 1 a 0 e caindo na fase de grupos.

Mas, antes, Muslera já havia falhado em gols nos empates contra a Arábia Saudita e Cabo Verde.

Bruno Guimarães e Endrick - Brasil

O Brasil foi eliminado nas oitavas de final após ser derrotado por 2 a 1 pela Noruega. Porém, em campo, a Seleção Brasileira teve a chance de sair na frente e, quem sabe, confirmar a classificação.

O primeiro "vilão" foi Bruno Guimarães. O volante, até então um dos melhores jogadores do Brasil no torneio, desperdiçou um pênalti aos 14 minutos de jogo.

Depois foi a vez de Endrick, que recebeu em profundidade de Vini Jr. e saiu cara a cara com o goleiro norueguês, mas acabou batendo para fora, desperdiçando outra grande chance para a Seleção.

Jaminton Campaz - Colômbia

A Colômbia também foi eliminada nas oitavas de final, pela Suíça, nos pênaltis. Porém, os colombianos tiveram a chance de se classificar na reta final da prorrogação.

Após recuo errado de Granit Xhaka, da Suíça, a bola ficou no pé de Campaz, de frente para o goleiro. Porém, ele tirou demais e acabou jogando por cima do gol, perdendo uma chance inacreditável.

Matt Freese - Estados Unidos

Outro personagem que também ficou marcado nas oitavas de final foi o goleiro dos Estados Unidos, Matt Freese, que teve participação direta na eliminação norte-americana diante da Bélgica.

Com o placar ainda marcando 2 a 1 para os belgas, aos 11 minutos do segundo tempo, Freese saiu da área para interceptar um lançamento e cortou o passe. Mas, na sequência, se atrapalhou com a bola, que sobrou para Vanaken, que só empurrou para o gol vazio. A Bélgica venceu por 4 a 1.

Omar Marmoush - Egito

Marmoush chegou para a Copa do Mundo com status de grande nome do Egito ao lado de Mohamed Salah. Porém, o atacante do Manchester City decepcionou e não rendeu em campo.

Além disso, na eliminação egípcia, diante da Argentina, em um contra-ataque, quando o jogo estava empatado em 2 a 2, tomou a decisão errada e desperdiçou um lance em que os africanos estavam em vantagem numérica e poderiam marcar o terceiro gol. No fim, os argentinos venceram por 3 a 2.

Hong Myung-bo - Coreia do Sul

A Coreia do Sul decepcionou em sua campanha na Copa do Mundo, conquistou apenas uma vitória e parou na fase de grupos. Seu treinador, Hong Myung-bo, foi considerado o principal culpado.

O técnico foi alvo de críticas até do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung. Além disso, sofreu protestos após retornar à Coreia do Sul, sendo recebido com hostilidades no aeroporto. Tanto que Hong Myung-bo deixou o país e retornou aos Estados Unidos após toda a confusão.

Chip na Bola

Por fim, um vilão um pouco diferente, que também custou uma eliminação, mas serviu para corrigir um gol impedido. Isso porque, em um jogo emocionante, a Croácia estava perdendo para Portugal por 2 a 1, nos 16avos de final.

Até que, aos 57 minutos do segundo tempo, em um cruzamento para a área, Pasalic apareceu para empatar o confronto. Porém, após análise do VAR, um leve desvio foi notado, por meio do chip na bola, e o toque de Matanovic na bola deixou Pasalic impedido, anulando o gol de empate e dando a classificação a Portugal.