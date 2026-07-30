Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro tem 32% e Lula, 30%, no Rio Grande do Sul

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na corrida presidencial entre os eleitores do Rio Grande do Sul, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

Em um cenário de primeiro turno estimulado pelo estudo, Flávio Bolsonaro lidera numericamente, com 32% das intenções de voto, enquanto o presidente Lula pontua com 30%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 3%, seguido por Renan Santos (Missão) com 2%. Os candidatos Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) registram 1% cada.

No estado, Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. Votos brancos, nulos e os que declaram não votar somam 11%, enquanto os indecisos chegam a 19%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno focadas no eleitorado gaúcho, o embate direto entre os líderes mostra vantagem numérica de Flávio Bolsonaro, ainda que o resultado configure um novo empate técnico.

O parlamentar do PL alcança 40% das intenções de voto contra 35% do petista. Votos brancos e nulos somam 14%, e 11% declaram-se indecisos.

Quando testado contra o governador goiano Ronaldo Caiado, o presidente registra 33% contra 32% do adversário do PSD. Ao todo, 22% dos eleitores votariam branco ou nulo se este fosse o cenário, e 13% estão indecisos.

Contra Romeu Zema, Lula pontua com 35%, ante 29% do candidato do Novo. Votos brancos ou nulos somam 23%, e 13% se dizem indecisos.

Por fim, contra Renan Santos, Lula tem uma vantagem ampla de 34% a 25%. Neste cenário, votos brancos e nulos sobem para 27%, enquantos os indecisos somam 14%.

Rejeição e avaliação do Planalto

O levantamento também mensurou os gargalos eleitorais dos principais presidenciáveis. O presidente lidera a rejeição no estado, com 63% dos entrevistados afirmando que o conhecem e não votariam nele de jeito nenhum.

Flávio Bolsonaro aparece na sequência, com 54% de rejeição entre os eleitores locais.

O desempenho nas intenções de voto reflete a percepção sobre a atual gestão executiva federal. Segundo a pesquisa, 55% desaprovam o trabalho de Lula, ante 39% que o aprovam e 6% que não souberam responder.

Na avaliação qualitativa do mandato, 45% classificam o governo como negativo e 27% o consideram positivo, mesmo índice dos que julgam a gestão regular.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre 24 a 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos BR-01871/2026 e RS-04790/2026.