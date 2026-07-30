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Fase de grupos copa 2026

Corinthians x Athletico-PR: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

O confronto entre paulistas e paranaenses é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fernando Diniz: Corinthians e Athletico-PR se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão (AFP)

Fernando Diniz: Corinthians e Athletico-PR se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão (AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 30 de julho de 2026 às 07h01.

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Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, 30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Corinthians vem reagindo no Brasileirão e subindo na tabela de classificação. Até aqui, em dois jogos após a Copa do Mundo, o Timão somou 4 pontos e chegou aos 28 na competição, assumindo a 9ª posição.

Já o Athletico-PR faz grande campanha, soma duas vitórias seguidas nesta retomada e vem de uma sequência de 4 vitórias consecutivas no campeonato. Com 36 pontos, o Furacão está na 3ª colocação, brigando pelas primeiras posições.

Onde assistir Corinthians x Athletico-PR

O duelo entre Corinthians e Athletico-PR terá transmissão do Premiere, Record e Cazé TV.

Que horas é o jogo Corinthians x Athletico-PR?

A partida de hoje começa às 19h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Corinthians x Athletico-PR

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Kaio César e Rodrigo Garro; Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz.

Athletico-PR

Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho; Mendoza, Viveros e Leozinho.

Técnico: Odair Helmann.

Últimos cinco confrontos entre Corinthians x Athletico-PR

  • Athletico-PR 0 x 1 Corinthians (Brasileirão 2026)
  • Corinthians 2 x 0 Athletico-PR (Copa do Brasil 2025)
  • Athletico-PR 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil 2025)
  • Corinthians 5 x 2 Athletico-PR (Brasileirão 2024)
  • Athletico-PR 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2024)
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