Corinthians x Athletico-PR: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, 30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Corinthians vem reagindo no Brasileirão e subindo na tabela de classificação. Até aqui, em dois jogos após a Copa do Mundo, o Timão somou 4 pontos e chegou aos 28 na competição, assumindo a 9ª posição.

Já o Athletico-PR faz grande campanha, soma duas vitórias seguidas nesta retomada e vem de uma sequência de 4 vitórias consecutivas no campeonato. Com 36 pontos, o Furacão está na 3ª colocação, brigando pelas primeiras posições.

Onde assistir Corinthians x Athletico-PR

O duelo entre Corinthians e Athletico-PR terá transmissão do Premiere, Record e Cazé TV.

Que horas é o jogo Corinthians x Athletico-PR?

A partida de hoje começa às 19h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Corinthians x Athletico-PR

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Kaio César e Rodrigo Garro; Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz.

Athletico-PR

Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho; Mendoza, Viveros e Leozinho.

Técnico: Odair Helmann.

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