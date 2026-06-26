Espanha vence, garante a liderança, e Uruguai é eliminado; Cabo Verde faz história e avança

Lamine Yamal: Espanha avança como líder do Grupo H e o Uruguai está eliminado da Copa do Mundo (Ulises RUIZ / AFP)
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Publicado em 26 de junho de 2026 às 23h07.
Última atualização em 26 de junho de 2026 às 23h12.
O Grupo H teve sua classificação definida nesta sexta-feira, 26. Em campo, a Espanha derrotou o Uruguai por 1 a 0, enquanto Cabo Verde e Arábia Saudita empataram em 0 a 0.
Os espanhóis chegaram para o confronto buscando confirmar a liderança da chave. Já os uruguaios precisavam vencer ou empatar e torcer para que não houvesse vencedor no outro jogo, entre cabo-verdianos e sauditas.
No confronto, a Espanha chegou à vitória com gol de Alex Baena, que contou com uma falha de Muslera, goleiro uruguaio. O atacante bateu sem tanta força, mas o quique da bola atrapalhou o arqueiro, que não conseguiu evitar que ela parasse no fundo da rede.
Assim, a seleção espanhola chegou a 7 pontos e confirmou a classificação e a liderança do grupo. Já o Uruguai, com a derrota, se despede ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
No outro jogo da chave, Cabo Verde, estreante em Copas do Mundo, e Arábia Saudita empataram sem gols.
Porém, o resultado foi suficiente para garantir a classificação dos cabo-verdianos, que terminaram com 3 pontos, na 2ª colocação. Já os sauditas ficaram com 2 pontos e estão eliminados.
Com os resultados, Cabo Verde vai encarar os atuais campeões mundiais, a Argentina, na próxima fase. Já a Espanha vai encarar o 2º colocado do Grupo J, atualmente a Áustria.