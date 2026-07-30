Coritiba x Cruzeiro: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Matheus Pereira: Coritiba e Cruzeiro se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão (Pedro Vilela/Getty Images)
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Publicado em 30 de julho de 2026 às 07h00.
Coritiba e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.
O Coritiba ainda não venceu no retorno do Brasileirão e soma uma derrota para o Palmeiras e um empate com o Red Bull Bragantino. Com isso, o Coxa soma 27 pontos e ocupa a 10ª colocação na competição.
Já o Cruzeiro tem uma vitória e uma derrota. O triunfo foi diante do Internacional, enquanto o tropeço foi contra o Botafogo. Assim, a equipe mineira também tem 27 pontos e aparece no 11º lugar.
O duelo entre Coritiba e Cruzeiro terá transmissão do Premiere e Sportv.
A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).
Pedro Rangel, Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra.
Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues, Marquinhos e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge.