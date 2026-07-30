Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quinta-feira, 30

Com o cardápio de partidas recheado, os principais jogos serão pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana

Esportes: Brasileirão e Copa Sul-Americana são as principais atrações desta quinta de jogos (Esportes/Exame)

Esportes: Brasileirão e Copa Sul-Americana são as principais atrações desta quinta de jogos (Esportes/Exame)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 30 de julho de 2026 às 06h15.

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A quinta-feira, 30, será agitada para os clubes brasileiros. Na Copa Sul-Americana, o Grêmio entra em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

Além disso, terá a finalização da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com quatro partidas. O Corinthians recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena. Além disso, Coritiba e Cruzeiro se enfrentam em Curitiba.

Por fim, o dia ainda contará com jogos do Campeonato Argentino, amistosos e dos playoffs da Europa League.

Veja os jogos desta quinta-feira, 30

Europa League (playoffs)

  • 14h - Midtjylland x Besiktas

Copa Sul-Americana

  • 19h - Grêmio x Bolívar
  • 21h30 - O'Higgins x Boca Juniors
  • 21h30 - Caracas x Independiente Santa Fe

Campeonato Argentino

  • 19h - Talleres x Vélez Sarsfield

Campeonato Brasileiro

  • 19h30 - Corinthians x Athletico-PR
  • 21h30 - Coritiba x Cruzeiro

Amistosos

  • 20h30 - Leeds United x Sunderland

Veja onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 30

Xsports

  • 14h - Midtjylland x Besiktas (Europa League - playoffs pré-liga)

Paramount+

  • 19h - Grêmio x Bolívar (Copa Sul-Americana)
  • 21h30 - Caracas x Independiente Santa Fe (Copa Sul-Americana)

ESPN 4 e Disney+

  • 19h - Talleres x Vélez Sarsfield (Campeonato Argentino)

Record, CazéTV e Premiere

  • 19h30 - Corinthians x Athletico-PR (Campeonato Brasileiro)

SportyNet (TV e YouTube)

  • 20h30 - Leeds United x Sunderland (Amistoso)

Sportv e Premiere

  • 21h30 - Coritiba x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

ESPN e Disney+

  • 21h30 - O'Higgins x Boca Juniors (Copa Sul-Americana)
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