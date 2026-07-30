Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quinta-feira, 30

A quinta-feira, 30, será agitada para os clubes brasileiros. Na Copa Sul-Americana, o Grêmio entra em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

Além disso, terá a finalização da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com quatro partidas. O Corinthians recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena. Além disso, Coritiba e Cruzeiro se enfrentam em Curitiba.

Por fim, o dia ainda contará com jogos do Campeonato Argentino, amistosos e dos playoffs da Europa League.

Veja os jogos desta quinta-feira, 30

Europa League (playoffs)

14h - Midtjylland x Besiktas

Copa Sul-Americana

19h - Grêmio x Bolívar

21h30 - O'Higgins x Boca Juniors

21h30 - Caracas x Independiente Santa Fe

Campeonato Argentino

19h - Talleres x Vélez Sarsfield

Campeonato Brasileiro

19h30 - Corinthians x Athletico-PR

21h30 - Coritiba x Cruzeiro

Amistosos

20h30 - Leeds United x Sunderland

Veja onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 30

Xsports

14h - Midtjylland x Besiktas (Europa League - playoffs pré-liga)

Paramount+

19h - Grêmio x Bolívar (Copa Sul-Americana)

21h30 - Caracas x Independiente Santa Fe (Copa Sul-Americana)

ESPN 4 e Disney+

19h - Talleres x Vélez Sarsfield (Campeonato Argentino)

Record, CazéTV e Premiere

19h30 - Corinthians x Athletico-PR (Campeonato Brasileiro)

SportyNet (TV e YouTube)

20h30 - Leeds United x Sunderland (Amistoso)

Sportv e Premiere

21h30 - Coritiba x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

ESPN e Disney+