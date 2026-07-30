Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quinta-feira, 30

A quinta-feira, 30, será agitada para os clubes brasileiros. Na Copa Sul-Americana, o Grêmio entra em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição continental.
Além disso, terá a finalização da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com quatro partidas. O Corinthians recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena. Além disso, Coritiba e Cruzeiro se enfrentam em Curitiba.
Por fim, o dia ainda contará com jogos do Campeonato Argentino, amistosos e dos playoffs da Europa League.
Veja os jogos desta quinta-feira, 30
Europa League (playoffs)
- 14h - Midtjylland x Besiktas
Copa Sul-Americana
- 19h - Grêmio x Bolívar
- 21h30 - O'Higgins x Boca Juniors
- 21h30 - Caracas x Independiente Santa Fe
Campeonato Argentino
- 19h - Talleres x Vélez Sarsfield
Campeonato Brasileiro
- 19h30 - Corinthians x Athletico-PR
- 21h30 - Coritiba x Cruzeiro
Amistosos
- 20h30 - Leeds United x Sunderland
Veja onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 30
Xsports
- 14h - Midtjylland x Besiktas (Europa League - playoffs pré-liga)
Paramount+
- 19h - Grêmio x Bolívar (Copa Sul-Americana)
- 21h30 - Caracas x Independiente Santa Fe (Copa Sul-Americana)
ESPN 4 e Disney+
- 19h - Talleres x Vélez Sarsfield (Campeonato Argentino)
Record, CazéTV e Premiere
- 19h30 - Corinthians x Athletico-PR (Campeonato Brasileiro)
SportyNet (TV e YouTube)
- 20h30 - Leeds United x Sunderland (Amistoso)
Sportv e Premiere
- 21h30 - Coritiba x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)
ESPN e Disney+
- 21h30 - O'Higgins x Boca Juniors (Copa Sul-Americana)