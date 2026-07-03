Após eliminação da Croácia, Modric reclama do uso do VAR: 'não foi criado para isso'

O atacante Luka Modric criticou duramente a atuação da arbitragem após a derrota da Croácia por 2 a 1 para Portugal, nesta quinta-feira, 2, em Toronto, resultado que eliminou a seleção croata nos 16 avos da Copa do Mundo. Na zona mista, o camisa 10 afirmou que sua equipe foi prejudicada pelas decisões tomadas com auxílio do VAR.

A principal reclamação dos croatas envolve dois lances do segundo tempo. O primeiro foi o pênalti marcado para Portugal, aos 19 minutos, quando o árbitro norueguês Espen Eskas revisou um agarrão de Nikola Vlasic em Renato Veiga e assinalou a penalidade. Já nos minutos finais, a Croácia chegou a empatar a partida, mas teve o gol anulado após revisão da arbitragem.

"As decisões da arbitragem nos prejudicaram. Se tivesse acontecido ao contrário, eles estariam na mesma situação. O pênalti é um lance em que os dois estão se agarrando. Existem muitas jogadas assim. Também não está claro que Matanovic tenha tocado na bola com o cabelo no gol anulado", disse o veterano.

Na sequência, Modric questionou o uso do árbitro de vídeo no lance decisivo e afirmou que a ferramenta extrapolou sua função original.

"O VAR não foi criado para isso, mas para corrigir erros claros", completou.

Despedida da seleção

Além da eliminação, a partida marcou, provavelmente, o último compromisso de Modric com a camisa da Croácia. O meia já havia anunciado antes da Copa do Mundo que encerraria seu ciclo pela seleção após o torneio.

Questionado sobre o futuro da carreira, o veterano preferiu adiar qualquer definição. "Hoje não é o dia. Em breve vocês saberão minha decisão."

Aos 40 anos, Modric encerrou a última temporada defendendo o Milan. O experiente meio-campista ainda avalia se continuará atuando profissionalmente, enquanto seu futuro no clube italiano segue indefinido após a equipe ficar fora da próxima edição da Liga dos Campeões.