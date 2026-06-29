Presidente da Coreia do Sul manda investigar federação após vexame na Copa

A eliminação precoce da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026 provocou forte reação do presidente do país, Lee Jae-myung. Após a queda ainda na fase de grupos, o mandatário determinou que o Ministério do Esporte investigue a gestão da federação de futebol, alegando que o fracasso vai além do desempenho dentro de campo.

A seleção sul-coreana foi eliminada na última quarta-feira, 24, após perder para a África do Sul. O resultado deixou a equipe na terceira colocação do Grupo A, encerrando sua participação antes do mata-mata.

Em publicação na rede social X, Lee Jae-myung criticou a condução do futebol sul-coreano e afirmou que a escolha de dirigentes e profissionais para cargos de liderança teve papel decisivo no insucesso da equipe.

"Como ex-diretor honorário de um clube de futebol profissional e, de coração, um 'Diabo Vermelho', sinto-me mais do que perplexo; sinto-me indignado com esse resultado inesperado. No final das contas, provou-se mais uma vez que a escolha das pessoas certas define o sucesso de tudo", escreveu.

O presidente também determinou que o Ministério do Esporte apure as causas da eliminação e apresente medidas para evitar novos fracassos da seleção.

"Se selecionarmos pessoas incompetentes para cargos de liderança, priorizando o partidarismo em detrimento da capacidade jurídica, o resultado será óbvio como a luz do dia", afirmou.

Contratação do técnico já era alvo de críticas

A escolha de Hong Myung-bo para comandar a seleção, oficializada em 2024, já havia sido amplamente contestada pela imprensa sul-coreana. Veículos locais questionaram a falta de transparência no processo de contratação e os critérios utilizados pela federação.

Para Lee Jae-myung, a entidade esportiva toma decisões baseadas em relações pessoais, e não no mérito dos profissionais escolhidos.

"O fracasso em se classificar deixou a população desanimada e parece ser resultado de problemas de organização e gestão", completou.

A insatisfação também tomou conta da torcida. Após a eliminação, torcedores iniciaram uma petição online pedindo a demissão da comissão técnica e uma ampla reformulação na federação de futebol. Nas redes sociais, críticas ao técnico Hong Myung-bo e aos dirigentes passaram a dominar o debate esportivo no país.