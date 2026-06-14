O que a CazéTV oferece às marcas que a TV tradicional não entrega

A rápida ascensão da CazéTV não chamou atenção apenas pela audiência. O projeto liderado por Casimiro Miguel também passou a despertar o interesse de anunciantes em busca de novas formas de alcançar o público esportivo, sobretudo consumidores mais jovens e conectados às plataformas digitais.

Durante participação em um podcast da ACE Ventures, Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME, explicou que o diferencial da empresa vai além do número de espectadores. Segundo ele, a capacidade de criar conexão com a audiência se tornou um dos principais ativos do negócio.

Mais do que audiência

Ao analisar a evolução da CazéTV, Amorim, que detalhou os bastidores em uma reportagem de capa da revista, destacou que o mercado publicitário passou a observar outros indicadores além do alcance das transmissões.

Na avaliação do diretor, a transformação do consumo de conteúdo esportivo abriu espaço para modelos que valorizam a relação construída com a comunidade que acompanha cada transmissão.

Essa mudança ajudou a tornar a CazéTV atrativa para marcas interessadas em alcançar públicos específicos e altamente engajados.

Uma linguagem diferente da televisão

Parte desse resultado está relacionada ao formato adotado pela plataforma desde sua criação. Segundo Amorim, Casimiro conseguiu transportar para as transmissões esportivas a relação que já mantinha com sua audiência nas redes sociais.

A proposta ajudou a aproximar espectadores que buscavam uma experiência diferente da oferecida pela televisão tradicional, com maior interação e linguagem mais próxima do ambiente digital.

O impacto para anunciantes

Durante a conversa, Amorim também destacou que as plataformas digitais permitem novas possibilidades de mensuração e interação para patrocinadores.

Diferentemente do modelo tradicional, as marcas conseguem acompanhar com mais precisão o comportamento da audiência e criar ações conectadas diretamente ao consumo de conteúdo

Ao citar exemplos dessas iniciativas, o jornalista explicou: "A CazéTV começou a inovar com ofertas diferentes para os anunciantes. Durante o jogo, dependendo do acordo com o torneio, o espectador pode apontar o celular para a tela e pedir um delivery para o intervalo, por exemplo."

Esse cenário ampliou o interesse do mercado publicitário por projetos digitais ligados ao esporte e ajudou a fortalecer o posicionamento da CazéTV junto aos anunciantes.

Uma nova disputa no mercado esportivo

Para Amorim, o avanço da CazéTV não significa necessariamente a substituição da televisão aberta, mas evidencia uma mudança na forma como empresas de mídia disputam a atenção do público.

Segundo o jornalista, a disputa deixou de ser baseada apenas no tamanho da audiência e passou a considerar fatores como engajamento, relacionamento com a comunidade e capacidade de mobilização do público.

Nesse contexto, a CazéTV se consolidou como um dos exemplos mais relevantes da transformação pela qual passa o mercado de mídia esportiva, combinando alcance digital, participação da audiência e novas oportunidades comerciais.