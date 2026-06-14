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Favorita da Copa hoje, Alemanha cortou 48% das emissões em 36 anos — sem mexer no PIB

País, que estreia na Copa do Mundo de 2026 em busca do pentacampeonato, se mantém na liderança do PIB europeu com avanços na meta de sustentabilidade

Alemanha reduziu emissões em várias etapas, primeiro com expansão de renováveis no setor elétrico (Westend61/Getty Images)

Alemanha reduziu emissões em várias etapas, primeiro com expansão de renováveis no setor elétrico (Westend61/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 14 de junho de 2026 às 10h00.

No domingo, 14 de junho, a seleção da Alemanha entra em campo às 14h contra Curaçao para sua estreia na Copa do Mundo de 2026.

Fora do gramado, o país trava outro jogo: reduzir emissões de gases de efeito estufa enquanto mantém a maior economia da Europa funcionando. Os números mais recentes mostram que a Alemanha está, pelo menos em parte, conseguindo os dois ao mesmo tempo.

Em 2024, o país emitiu 649 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, queda de 3,4% em relação ao ano anterior e abaixo do teto previsto pela lei climática alemã. O dado representa uma redução de cerca de 48% em relação ao nível de 1990 — praticamente metade das emissões em três décadas e meia. Em 2023, as emissões já tinham chegado a 673 milhões de toneladas, o menor nível em 70 anos. O recuo de 2024 aprofundou essa marca.

O contexto econômico complica a leitura, mas não invalida a tendência. A Alemanha fechou 2024 com o segundo ano consecutivo de contração do PIB — queda de 0,2%, depois de recuo de 0,3% em 2023. Em 2025, a economia voltou a crescer 0,2%, encerrando o ciclo recessivo. Com PIB nominal de aproximadamente 4,47 trilhões de euros, o país segue como a maior economia da Europa em tamanho absoluto, à frente de França e Itália, e responde por cerca de 24,4% do PIB total da União Europeia.

A questão que os dados levantam é direta: a queda nas emissões reflete uma transição estrutural genuína, ou é efeito colateral de uma economia que patinou? A resposta honesta é: os dois fatores estão presentes, mas o mais importante é a transformação do sistema elétrico.

A virada da energia

O principal vetor de redução de emissões na Alemanha foi a mudança no mix elétrico. Em 2010, fontes renováveis respondiam por 19% da geração de eletricidade no país. Em 2019, já eram 46%. Em 2025, chegaram a 55,9% — com a solar superando o lignito pela primeira vez em geração anual. O carvão, que dominou o sistema elétrico alemão por décadas, perdeu espaço de forma consistente ao longo desse período, com recuos relevantes em 2019, 2023 e 2025.

Esse deslocamento do carvão é o que mais explica a trajetória de emissões no setor elétrico. Em 2023, a geração a carvão caiu ao menor nível desde a década de 1960. O governo alemão atribuiu os resultados de 2024 principalmente à expansão de eólica e solar e ao sistema europeu de comércio de emissões, que encarece progressivamente a queima de combustíveis fósseis para geração de energia.

Mas a transição não aconteceu de forma linear. Em 2022, a crise energética provocada pela guerra na Ucrânia e pelo corte do gás russo forçou a Alemanha a reativar usinas a carvão temporariamente, e as emissões do ano ficaram em torno de 761 milhões de toneladas — um recuo parcial em relação à trajetória de queda. O episódio expôs a vulnerabilidade de uma economia industrial dependente de energia importada e alimentou o debate sobre o ritmo do fechamento das usinas nucleares, concluído em abril de 2023.

Desacoplamento parcial

A expressão que os economistas usam para descrever o que a Alemanha buscou nas últimas décadas é "desacoplamento" — crescer sem aumentar proporcionalmente as emissões. O país avançou nessa direção, mas o progresso não foi uniforme entre setores.

O setor elétrico descarbonizou mais rápido. A indústria pesada, o transporte e o aquecimento de edifícios continuam sendo os desafios não resolvidos. Em 2024, as emissões industriais ficaram praticamente estáveis, e o próprio governo alemão reconheceu que parte da melhora no balanço climático veio também de uma atividade industrial mais fraca — não apenas de ganhos estruturais de eficiência.

Isso torna a comparação mais honesta: a Alemanha reduziu emissões em várias etapas, primeiro com expansão de renováveis no setor elétrico, depois com o fechamento progressivo do carvão, e em paralelo com políticas climáticas domésticas que foram ficando mais rígidas ao longo do tempo. Mas o país ainda não equacionou os setores de difícil descarbonização, e parte da queda recente das emissões reflete um momento de baixa atividade econômica, não apenas uma transição consolidada.

O jogo fora de campo

A Alemanha não apresenta uma NDC própria no âmbito do Acordo de Paris — suas metas climáticas estão inscritas dentro do compromisso coletivo da União Europeia, que prevê redução de pelo menos 55% nas emissões líquidas até 2030 em relação a 1990. Domesticamente, o país foi endurecendo seus próprios objetivos: em 2021, ampliou a meta para corte de 65% até 2030. E foi além do bloco ao estabelecer neutralidade climática até 2045, cinco anos antes da meta da UE para 2050.

Com a queda de 48% já registrada até 2024, a Alemanha está bem posicionada na trajetória até 2030, mas o trecho restante é o mais difícil — justamente porque os setores que ainda emitem muito são os que mais resistem à descarbonização rápida.

A Alemanha que chega à Copa do Mundo de 2026 em busca do pentacampeonato é um país em transição em sentido duplo. Na economia, tenta retomar o crescimento depois de dois anos de retração sem perder a posição de maior PIB europeu. No clima, tenta transformar em avanço estrutural uma queda de emissões que, em parte, foi favorecida por um ciclo de baixa atividade industrial.

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