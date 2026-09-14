Flamengo x Independiente Del Valle: onde assistir, escalações e horário

Flamengo pode perder até por um gol de diferença, que garante a vaga na semifinal da Libertadores. (Gilvan de Souza/Flamengo) (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Redator na Exame
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18h26.
RESUMO | O Flamengo recebe o Independiente Del Valle nesta quinta-feira, 17, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. A equipe rubro-negra conta com o apoio maciço de sua torcida em casa para buscar a classificação rumo às semifinais do torneio continental.
O Flamengo entra em campo na noite desta quinta-feira, 17, às 21h30 (no horário de Brasília), para disputar um dos capítulos mais importantes de sua temporada atual. A equipe carioca mede forças com o Independiente Del Valle, do Equador, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, carregando a excelente vantagem de ter vencido o primeiro duelo por 2 a 0 na altitude de Quito. O confronto, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, promete lotar as arquibancadas com dezenas de milhares de torcedores rubro-negros empurrando o time rumo à vaga entre os quatro melhores da América.
O Independiente Del Valle chega embalado após vencer o Libertad Loja por 3 a 2 fora de casa pelo campeonato nacional, numa sequência que incluiu triunfo por 3 a 1 sobre o Macará e tropeços para o Barcelona de Guimaraes (2 a 1) e empate com a Universidad Católica (2 a 2). Do lado brasileiro, o Flamengo vive grande fase e vem de uma sequência consistente que inclui vitórias sobre Botafogo (3 a 0), Mirassol (2 a 0), o próprio Del Valle na ida da Libertadores (2 a 0) e o Corinthians (2 a 1) pelo Brasileirão, além de um revés para o Cruzeiro.
A Conmebol definiu a escala de arbitragem para o duelo decisivo no Maracanã. O árbitro principal da partida será o uruguaio Andres Matonte, que terá como assistentes os compatriotas Carlos Barreiro e Mathias Muniz.
A provável escalação do Flamengo conta com Rossi defendendo a meta; a linha defensiva formada por Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; no setor de meio-campo, Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; com o ataque liderado pelo trio composto por Gonzalo Plata, Bruno Henrique e o artilheiro Pedro, sob o comando de Leonardo Jardim.
O Independiente Del Valle deve ir a campo sob o comando do técnico Joaquín Papa com Aldair Quintana no gol; o sistema defensivo composto por Jhon Espinoza, Layan Loor e Richard Schunke; no meio-campo, Daykol Romero, Hugo Quintana, Junior Sornoza, Ronald Briones e Gustavo Cortez; com a dupla de ataque formada por Djorkaeff Reasco e Carlos González .
O jogo decisivo será realizado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
A partida está marcada para começar às 21h30 (no horário de Brasília) desta quinta-feira.
O confronto terá cobertura ao vivo pelos canais ESPN na TV fechada e pela plataforma de streaming Disney+.