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Fase de grupos copa 2026

Flamengo x Independiente Del Valle: onde assistir, escalações e horário

Rubro-Negro decide vaga nas semifinais da Copa Libertadores diante de sua torcida no Maracanã nesta quinta-feira, 17.

Flamengo pode perder até por um gol de diferença, que garante a vaga na semifinal da Libertadores. (Gilvan de Souza/Flamengo) (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo pode perder até por um gol de diferença, que garante a vaga na semifinal da Libertadores. (Gilvan de Souza/Flamengo) (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18h26.

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RESUMO | O Flamengo recebe o Independiente Del Valle nesta quinta-feira, 17, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. A equipe rubro-negra conta com o apoio maciço de sua torcida em casa para buscar a classificação rumo às semifinais do torneio continental.

O Flamengo entra em campo na noite desta quinta-feira, 17, às 21h30 (no horário de Brasília), para disputar um dos capítulos mais importantes de sua temporada atual. A equipe carioca mede forças com o Independiente Del Valle, do Equador, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, carregando a excelente vantagem de ter vencido o primeiro duelo por 2 a 0 na altitude de Quito. O confronto, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, promete lotar as arquibancadas com dezenas de milhares de torcedores rubro-negros empurrando o time rumo à vaga entre os quatro melhores da América.

O Independiente Del Valle chega embalado após vencer o Libertad Loja por 3 a 2 fora de casa pelo campeonato nacional, numa sequência que incluiu triunfo por 3 a 1 sobre o Macará e tropeços para o Barcelona de Guimaraes (2 a 1) e empate com a Universidad Católica (2 a 2). Do lado brasileiro, o Flamengo vive grande fase e vem de uma sequência consistente que inclui vitórias sobre Botafogo (3 a 0), Mirassol (2 a 0), o próprio Del Valle na ida da Libertadores (2 a 0) e o Corinthians (2 a 1) pelo Brasileirão, além de um revés para o Cruzeiro.

A Conmebol definiu a escala de arbitragem para o duelo decisivo no Maracanã. O árbitro principal da partida será o uruguaio Andres Matonte, que terá como assistentes os compatriotas Carlos Barreiro e Mathias Muniz.

Escalações prováveis para o duelo

A provável escalação do Flamengo conta com Rossi defendendo a meta; a linha defensiva formada por Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; no setor de meio-campo, Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; com o ataque liderado pelo trio composto por Gonzalo Plata, Bruno Henrique e o artilheiro Pedro, sob o comando de Leonardo Jardim.

O Independiente Del Valle deve ir a campo sob o comando do técnico Joaquín Papa com Aldair Quintana no gol; o sistema defensivo composto por Jhon Espinoza, Layan Loor e Richard Schunke; no meio-campo, Daykol Romero, Hugo Quintana, Junior Sornoza, Ronald Briones e Gustavo Cortez; com a dupla de ataque formada por Djorkaeff Reasco e Carlos González .

Onde assistir

  • Competição: Copa Libertadores (Quartas de final - Jogo de volta)
  • Data: Quinta-feira, 17 de setembro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Onde será disputada a partida de volta entre Flamengo e Independiente Del Valle?

O jogo decisivo será realizado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Qual é o horário do confronto pelas quartas de final da Libertadores?

A partida está marcada para começar às 21h30 (no horário de Brasília) desta quinta-feira.

Onde assistir à transmissão do jogo?

O confronto terá cobertura ao vivo pelos canais ESPN na TV fechada e pela plataforma de streaming Disney+.

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