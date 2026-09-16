Lázaro Ramos celebra escolha de 'Feito Pipa' para disputar vaga no Oscar 2027

RESUMO | “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027. O ator celebrou a seleção e destacou a importância da produção para o cinema nacional.

A escolha do filme "Feito Pipa" como representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027 emocionou Lázaro Ramos. O ator, que faz parte do elenco do filme dirigido por Allan Deberton, celebrou a seleção da Academia Brasileira de Cinema nesta quarta-feira, 16, e destacou a importância do momento para o cinema nacional.

"A emoção é gigante, porque dentro de tantos filmes bons que a gente teve esse ano, um monte de filme legal, um monte de trabalho rico, valioso, precioso, o 'Feito Pipa' foi selecionado pra tentar esse caminho aí", disse.

Para Lázaro, a trajetória internacional do longa também passa pela valorização do cinema brasileiro. “É um filme que o Brasil precisa e merece pela linguagem, um jeito de fazer cinema que só a gente aqui no Brasil sabe fazer, pelos temas que trata, pelas atuações, pela direção, pelo roteiro”, disse.

A seleção para representar o país, porém, não significa uma indicação ao Oscar. O filme ainda seguirá o processo de disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional.

“Eu tô muito feliz e a gente agora vai começar a trabalhar. [...] Trabalho vai ter muito, mas já é uma notícia boa, feliz”, afirmou Lázaro, que também pediu atenção aos próximos passos da produção.

Se confirmada a indicação, será a terceira participação seguida do país na categoria. Em 2025, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, venceu o Oscar de melhor filme internacional. No ano seguinte, "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações. A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março.

Qual é a sinopse do filme "Feito Pipa"?

Gravado no sertão cearense, "Feito Pipa" acompanha Gugu (Yuri Gomes), um menino apaixonado por futebol e dança que vive com a avó, Dilma (Teca Pereira). A rotina dos dois é abalada quando o menino precisa decidir se vai morar com o pai, Batista, vivido por Lázaro Ramos. O elenco ainda conta com Carlos Francisco ("O Agente Secreto") e Georgina Castro ("O Céu de Suely").

Quais prêmios o filme 'Feito Pipa' ganhou?

Antes de ser escolhido para representar o Brasil no Oscar, "Feito Pipa" já vinha acumulando reconhecimento internacional. Estreou em fevereiro no Festival de Berlim, onde levou o Urso de Cristal de Melhor Filme (Júri Jovem) e o Grande Prêmio do Júri na mostra Generation Kplus.

Em agosto, no Festival de Gramado, foi o filme mais premiado da edição, com quatro Kikitos — Melhor Direção, Melhor Atriz (Teca Pereira), Melhor Ator Coadjuvante (Lázaro Ramos) e Melhor Filme pelo Júri Popular.

A produção também passou pelos festivais de Cartagena das Índias, na Colômbia, e de Guadalajara, no México, onde faturou os prêmios Maguey de Melhor Filme e Melhor Interpretação. Ainda deve ser exibido no Giffoni Film Festival (Itália), no Frameline (Estados Unidos) e no festival de Xangai.

Onde assistir ao filme 'Feito Pipa'?

O filme "Feito Pipa" tem estreia nos cinemas brasileiros marcada para o dia 5 de novembro de 2026 e, inicialmente, será exibido exclusivamente nas salas de cinema de todo o país.