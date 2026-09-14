LDU x Palmeiras: onde assistir, escalações e horário

RESUMO | A LDU recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, às 19h (de horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Vencedor do confronto de ida por 1 a 0 com gol de Agustín Giay, o Alviverde joga pelo empate na altitude equatoriana para avançar diretamente à semifinal do torneio continental.

O Palmeiras entra em campo focado em administrar a vantagem mínima conquistada em São Paulo, ciente de que um dos maiores desafios da noite será neutralizar o fator ambiental. Jogar na capital equatoriana exige uma preparação física e tática rigorosa, visto que os efeitos da altitude de quase 2.800 metros costumam cobrar o fôlego dos atletas visitantes ao longo dos noventa minutos. A LDU precisa de uma vitória por dois ou mais gols para se classificar de forma direta, enquanto o alviverde depende de apenas um empate para seguir adiante da Copa Libertadores de América. A partida de volta acontece nesta quarta-feira, 16, às 19h.

Contudo, o técnico Abel Ferreira precisará lidar com problemas importantes na montagem da equipe titular para este compromisso de alta complexidade. O capitão Gustavo Gómez cumpre suspensão automática após acúmulo de cartões e desfalca o miolo da zaga, forçando ajustes defensivos na retaguarda. Além disso, jogadores fundamentais como o lateral Piquerez e o meia-atacante Arias passaram por avaliações médicas intensas após deixarem o clássico do fim de semana sentindo dores musculares. Em compensação, o versátil volante Andreas Pereira retorna à disposição e traz novo fôlego ao meio-campo.

Do outro lado, a LDU aposta na tradicional força de jogar em sua casa para tentar reverter o placar agregado e manter vivo o sonho de glória na América do Sul. A equipe equatoriana chega para o duelo sem registrar novos problemas de suspensão ou lesões severas além do desfalque de José Quintero, o que garante a estabilidade na base titular que atuou no Brasil. O experiente atacante Deyverson, autor de gols decisivos recentes, figura como uma das principais armas ofensivas disponíveis no banco de reservas para mudar o panorama da partida se necessário.

Desfalques e prováveis escalações para o duelo

A LDU deve ir a campo sob o comando de sua comissão técnica com Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell e Leonel Quiñónez (ou Villamil); Janner Corozo, Alexander Alvarado e Michael Estrada. O único desfalque confirmado entre os titulares é o lateral José Quintero, vetado por lesão ligamentar.

O Palmeiras, por sua vez, tem como principal ausência o zagueiro e capitão Gustavo Gómez, suspenso. Uma provável escalação inicial conta com Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Alexander Barboza; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Agustín Giay e Piquerez (Arthur); Jhon Arias (Felipe Anderson), Flaco López e Vitor Roque, buscando equilibrar juventude e experiência em busca da classificação.

Onde assistir

Competição: Copa Libertadores (Quartas de final - Jogo de volta)

Copa Libertadores (Quartas de final - Jogo de volta) Data: Quarta-feira, 16 de setembro de 2026

Quarta-feira, 16 de setembro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito, Equador

Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito, Equador Transmissão: Paramount+ (streaming exclusivo)

O que o Palmeiras precisa para se classificar às semifinais?

O Verdão venceu o jogo de ida por 1 a 0 e precisa apenas de um empate na altitude de Quito para garantir a vaga.

Quem desfalca o Palmeiras para este jogo decisivo?

O capitão e zagueiro Gustavo Gómez está cumprindo suspensão automática e fica de fora do confronto.

Onde assistir à partida?

O duelo decisivo entre LDU e Palmeiras terá transmissão exclusiva pela plataforma de streaming Paramount+.