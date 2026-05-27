Esporte movimentará US$ 8,8 trilhões por ano, diz estudo

A maior da história até agora, a Copa do Mundo de 2026 é exemplo da aceleração do mercado esportivo global. Um estudo do Fórum Econômico Mundial (WEF) mostrou que o setor movimentou, em 2025, 2,3 trilhões de dólares e deverá chegar a 8,8 trilhões em 2050. “É um ecossistema em rápido crescimento, que impulsiona megaeventos esportivos globais, turismo de aventura, artigos esportivos e estilo de vida ativo”, disse Sebastian Buckup, diretor do WEF.

Só o turismo esportivo movimenta 672 bilhões de dólares anuais, valor que deve dobrar até 2030, e atingir 1,5 trilhão de dólares ao ano.“O turismo é um catalisador-chave, com países como Marrocos, Tailândia e Brasil buscando sediar eventos de grande escala”, aponta o WEF.

Além disso, América Latina, África e Oriente Médio estão entre os mercados com crescimento mais rápido para itens esportivos, com alta anual de dois dígitos prevista para a próxima década. Seguindo essa onda, o Brasil receberá a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027.

