New Balance processa Decathlon por logo usado em tênis da Kiprun

A New Balance abriu um processo contra a Decathlon nos Estados Unidos por uma suposta violação de marca registrada. De acordo com o documento, a fabricante americana considera que o símbolo usado nos tênis da Kiprun, divisão de corrida da varejista francesa, é semelhante demais ao seu tradicional “N”.

A semelhança, diz a New Balance, pode levar consumidores a associar os produtos às duas marcas.

A ação foi protocolada na terça-feira, 15, no U.S. District Court for the District of Massachusetts. O documento cita oito modelos de tênis da Kiprun vendidos no mercado americano. Entre eles está o Kipstorm Lab, modelo de competição com placa de carbono, com apenas 500 pares lançados globalmente, no valor de US$ 350.

A New Balance pede que a Decathlon deixe de utilizar o símbolo questionado, recolha os produtos e destrua os itens que carregam a marca. A empresa também solicita uma indenização, com valor a ser definido durante o processo.

N ou K?

O ponto central da ação está no desenho do logo. A Decathlon utiliza um "K" angular na linha Kiprun. Segundo a concorrente, porém, a aplicação espelhada do elemento nos tênis faz com que ele se pareça com o “N” característico da New Balance.

A Decathlon, de acordo com a reclamação apresentada à Justiça, sustenta que o desenho é claramente um “K”, mas a fabricante americana contesta o argumento.

A New Balance afirma que entrou em contato com a Decathlon em janeiro para questionar o uso do símbolo e já pediu para a empresa interromper a utilização. Segundo o documento, a varejista francesa manteve sua posição de que o desenho representa a letra K.

O “N” é um dos principais elementos de identidade visual da New Balance em seus calçados. A empresa afirma usar a marca em seus tênis desde a década de 1970 e diz “ter investido centenas de milhões de dólares na promoção de suas marcas registradas”.

Histórico de disputas

A Reuters destaca que a New Balance tem um histórico de disputas envolvendo versões semelhantes do “N”. Em 2017, uma decisão de um tribunal chinês determinou o pagamento de US$ 1,5 milhão à marca em um caso envolvendo três fabricantes locais.

Em 2019, uma corte federal dos Estados Unidos também considerou que símbolos usados pela fabricante chinesa New Bunren infringiam marcas da New Balance. A empresa ainda entrou em disputa com a Michael Kors em 2021 por desenhos em formato de “N” utilizados em calçados.

Até o momento, a Decathlon ainda não se pronunciou sobre o caso.