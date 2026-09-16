Livro indicado por Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, vira o mais vendido do Brasil

RESUMO | A indicação do meio-campista Gustavo Scarpa levou o clássico livro "A Morte de Ivan Ilitch", de Lev Tolstói, ao topo da lista de mais vendidos do Brasil na Amazon, impulsionando também a criação do clube do livro "Galeitura" entre torcedores e jogadores do Atlético.

Não é de hoje que o meio-campista Gustavo Scarpa é conhecido por seu amor por livros. O jogador, que vira e mexe indica uma obra para os seus seguidores e companheiros de equipe, é um leitor assíduo. Dessa vez, a mais nova sugestão do paulista furou a bolha e se tornou o exemplar mais vendido do Brasil na Amazon.

Há 13 dias, Scarpa publicou em seu canal no YouTube, intitulado “Canal do Scarpinha”, uma resenha de 10 minutos sobre o popular livro do autor russo Lev Tolstói: “A Morte de Ivan Ilitch”. Desde então, as vendas da obra, que já vem se popularizando entre os leitores da nova geração, ganharam ainda mais notoriedade.

A indicação pegou não só aqueles que acompanham o meio-campista, mas também o atacante argentino Cuello, que foi presenteado por Scarpa com um exemplar. A paixão do meio-campista por livros chegou nos companheiros de vestiário e na torcida do Atlético, que agora conta com uma novidade: um “clube do livro” chamado “Galeitura”.

O grupo escolheu justamente a obra de Tolstói como a primeira leitura do projeto. O movimento foi tão abraçado por torcedores alvinegros que desde então se tornou o líder em vendas dentre todas as demais obras literárias no Brasil.

A paixão de Gustavo Scarpa por livros e o incentivo à leitura

Conhecido no meio do futebol por fugir do perfil tradicional dos atletas, Gustavo Scarpa construiu uma relação genuína e pública com a literatura ao longo de sua carreira. Muito além de um simples passatempo para as longas concentrações e viagens de avião, o hábito da leitura se transformou em uma marca registrada do meia. Pelo seu canal no YouTube, o “Canal do Scarpinha”, o jogador costuma produzir resenhas detalhadas e compartilhar suas impressões sobre diferentes títulos, influenciando diretamente milhares de seguidores a mergulharem no universo dos livros.

Essa autenticidade rapidamente extrapolou as redes sociais e passou a fazer parte do cotidiano nos centros de treinamento. No vestiário do Atlético, Scarpa atua ativamente como um incentivador da leitura entre os companheiros de equipe, presenteando colegas — como ocorreu com o atacante argentino Cuello — e promovendo debates sobre literatura nos momentos de folga. O que começou como uma iniciativa pessoal do atleta ganhou tanta força que contagiou a torcida alvinegra, dando origem ao clube do livro “Galeitura” e provando que a influência do meia vai muito além das quatro linhas dos gramados.

Primeiro livro da Galeitura

“A Morte de Ivan Ilitch”, livro do autor russo Lev Tolstói, indicado pelo meio-campista Gustavo Scarpa, será a primeira leitura do clube do livro atleticano. A obra conta com 12 capítulos e deve ser lido em três semanas.

Calendário de leitura:

16 a 22/09: Capítulo 1 a 4

23 a 29/09: Capítulo 5 a 8

30/09 a 06/10: Capítulo 9 a 12

A ideia do projeto é que cada um leia no seu próprio ritmo, mas tentem acompanhar o calendário para conseguir participar das discussões, que acontecerão toda semana no grupo “Discussão – Livros”, do Whatsapp. Durante cada semana, os participantes irão conversar somente sobre os capítulos previstos para aquela etapa, a fim de evitar spoilers. Ao fim dos 12 capítulos, o clube fará uma discussão final no Google Meet.

Qual livro virou o mais vendido do Brasil após indicação de Gustavo Scarpa?

A obra “A Morte de Ivan Ilitch”, do autor russo Lev Tolstói.

Onde Scarpa publicou a resenha que impulsionou as vendas?

Em seu canal no YouTube, o “Canal do Scarpinha”.

O que é a "Galeitura"?

É um clube do livro criado por torcedores e inspirado pela paixão de Gustavo Scarpa por literatura.

Como funcionará o cronograma de leitura do primeiro livro?

A obra, dividida em 12 capítulos, será lida ao longo de três semanas, com debates semanais no WhatsApp e encerramento via Meet.

Qual colega de time ganhou um exemplar de presente do meia?

O atacante argentino Cuello foi presenteado por Scarpa com o livro.