Taça de 9 metros de altura da Libertadores é impressa com técnica 'carnavalesca'

RESUMO | A Conmebol instalou uma réplica gigante de 9 metros de altura do troféu da Libertadores na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Construída com técnicas de carros alegóricos do carnaval carioca e sem uso de impressora 3D, a estrutura abriga a taça real em seu interior e ficará exposta até domingo antes de ser levada para Montevidéu, sede da grande final.

O Rio de Janeiro ganhou uma atração imponente que une a paixão pelo futebol à tradição artística da cidade. Instalada na praia de Botafogo, uma réplica gigante do troféu da Libertadores, com impressionantes 9 metros de altura — equivalente a um prédio de três andares —, foi erguida como parte da ação batizada pela Conmebol de Libertadores Experience. Aberta ao público até domingo, das 16h às 22h com entrada gratuita mediante cadastro online, a estrutura monumental reflete o peso histórico da capital fluminense no cenário recente da competição sul-americana.

O projeto carrega um forte sotaque carioca nos bastidores. A execução ficou a cargo da empresa de cenografia Reativa, que mobilizou cerca de 60 profissionais — entre escultores, ferreiros e pintores — com ampla experiência na construção de carros alegóricos do carnaval do Rio. Segundo Bruno Freitas, diretor de criação da empresa, o nível de complexidade da obra superou o de uma alegoria tradicional, uma vez que a taça, além de mais alta, precisava resistir estática à ação do tempo, enfrentando ventos, chuva e maresia na orla. Para garantir estabilidade, a estrutura conta com um esqueleto metálico cuja base está fincada a um metro e meio na areia da praia.

Feita inteiramente sem o auxílio de impressoras 3D, a obra exigiu soluções artesanais engenhosas. A base foi construída em MDF revestido com lona e placas de PVC metalizado com o nome dos campeões, enquanto o corpo da taça e o icônico "pescoço" que segura a bola foram moldados em isopor em um galpão no Rio, recebendo revestimento de fibra, massa de poliéster, lixamento manual, proteção em resina e tinta com acabamento cromado. Por dentro da estrutura, uma abertura funciona como uma "casa" para a taça real que será entregue na grande final do dia 28 de novembro, em Montevidéu. Após o período de exposição no Rio, a réplica gigante será desmontada em dez módulos e transportada para a Rambla da capital uruguaia para a semana decisiva do torneio.

Jogos e resultados das quartas de final da Libertadores 2026

Fluminense x Platense: O Fluminense garantiu a classificação para as semifinais da Libertadores nesta terça-feira (15). Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Platense na Argentina, o Tricolor avançou por ter vencido o agregado por 3 a 2. O adversário na próxima fase sairá do confronto entre Palmeiras e LDU.

O Fluminense garantiu a classificação para as semifinais da nesta terça-feira (15). Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Platense na Argentina, o Tricolor avançou por ter vencido o agregado por 3 a 2. O adversário na próxima fase sairá do confronto entre Palmeiras e LDU. Palmeiras x LDU Quito: O Palmeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Allianz Parque e joga a partida de volta nesta quarta-feira (16) em Quito, precisando apenas de um empate para avançar às semifinais.

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Allianz Parque e joga a partida de volta nesta quarta-feira (16) em Quito, precisando apenas de um empate para avançar às semifinais. Corinthians x Estudiantes: O Corinthians decide a vaga nas quartas de final nesta quarta-feira (16) na Neo Química Arena, após empatar por 1 a 1 no jogo de ida realizado em La Plata. Quem vencer no tempo regulamentar avança, enquanto novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Corinthians decide a vaga nas quartas de final nesta quarta-feira (16) na Neo Química Arena, após empatar por 1 a 1 no jogo de ida realizado em La Plata. Quem vencer no tempo regulamentar avança, enquanto novo empate leva a decisão para os pênaltis. Flamengo x Independiente del Valle: O confronto define outro semifinalista do torneio continental nesta semana, com o Rubro-negro buscando fazer valer sua vantagem no mata-mata.

Onde está exposta a réplica gigante do troféu da Libertadores?

A estrutura de 9 metros está montada na praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Até quando é possível visitar a instalação?

A exposição gratuita fica aberta ao público até domingo, funcionando diariamente das 16h às 22h.

Como é feita a visitação ao interior da taça?

A base da estrutura possui uma abertura que permite aos visitantes entrarem para ver de perto a taça real da Libertadores.

Qual é a técnica utilizada na fabricação da réplica?

O projeto foi executado por profissionais de carnavais cariocas, utilizando técnicas de fabricação de carros alegóricos sem o uso de impressora 3D.

Qual será o próximo destino da escultura?

Após a passagem pelo Rio de Janeiro, a estrutura será desmontada e levada para a Rambla de Montevidéu, cidade que sediará a final do torneio.