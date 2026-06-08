Copa do Mundo de 2026: quais serão os jogos exclusivos da CazéTV nas primeiras rodadas

Cazé TV: Plataforma terá direito de todos os jogos da Copa do Mundo (CazéTV/Divulgação)
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Publicado em 8 de junho de 2026 às 23h24.
A CazéTV definiu quais partidas terão transmissão exclusiva em sua plataforma nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de 2026. Detentora dos direitos para exibir os 104 jogos do torneio, a emissora digital será a única opção para os torcedores brasileiros acompanharem parte dos confrontos da competição, já que metade deles não estará disponível na programação de Globo, SBT ou N Sports.
Entre os duelos exclusivos da CazéTV estão estreias de algumas das principais seleções do Mundial, como Argentina, Portugal, Espanha e Alemanha. A distribuição dos jogos foi planejada para contemplar diferentes horários ao longo da fase inicial da competição, ampliando a oferta de transmissões ao público.
A plataforma chega ao torneio respaldada pelos números alcançados na Copa do Mundo de 2022, quando bateu recordes de audiência em transmissões esportivas ao vivo no YouTube. Para a edição de 2026, a proposta é oferecer cobertura completa do campeonato, garantindo a exibição de todas as partidas de forma gratuita para os torcedores brasileiros.
Confira abaixo os jogos das duas primeiras rodadas que terão transmissão exclusiva da CazéTV:
11/06 (quinta-feira)
12/06 (sexta-feira)
13/06 (sábado)
14/06 (domingo)
15/06 (segunda-feira)
16/06 (terça-feira)
17/06 (quarta-feira)
18/06 (quinta-feira)
19/06 (sexta-feira)
20/06 (sábado)
21/06 (domingo)
13h – Espanha x Arábia Saudita
16h – Bélgica x Irã
22/06 (segunda-feira)
18h – França x Iraque
23/06 (terça-feira)
14h – Portugal x Uzbequistão
20h – Panamá x Croácia