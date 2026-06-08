Copa do Mundo de 2026: quais serão os jogos exclusivos da CazéTV nas primeiras rodadas

A CazéTV definiu quais partidas terão transmissão exclusiva em sua plataforma nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de 2026. Detentora dos direitos para exibir os 104 jogos do torneio, a emissora digital será a única opção para os torcedores brasileiros acompanharem parte dos confrontos da competição, já que metade deles não estará disponível na programação de Globo, SBT ou N Sports.

Entre os duelos exclusivos da CazéTV estão estreias de algumas das principais seleções do Mundial, como Argentina, Portugal, Espanha e Alemanha. A distribuição dos jogos foi planejada para contemplar diferentes horários ao longo da fase inicial da competição, ampliando a oferta de transmissões ao público.

A plataforma chega ao torneio respaldada pelos números alcançados na Copa do Mundo de 2022, quando bateu recordes de audiência em transmissões esportivas ao vivo no YouTube. Para a edição de 2026, a proposta é oferecer cobertura completa do campeonato, garantindo a exibição de todas as partidas de forma gratuita para os torcedores brasileiros.

Confira abaixo os jogos das duas primeiras rodadas que terão transmissão exclusiva da CazéTV:

Rodada 1

11/06 (quinta-feira)

23h – Coreia do Sul x Tchéquia

12/06 (sexta-feira)

16h – Canadá x Bósnia-Herzegovina

13/06 (sábado)

16h – Catar x Suíça

22h – Haiti x Escócia

14/06 (domingo)

14h – Alemanha x Curaçao

15/06 (segunda-feira)

13h – Espanha x Cabo Verde

22h – Irã x Nova Zelândia

16/06 (terça-feira)

19h – Noruega x Iraque

22h – Argentina x Argélia

17/06 (quarta-feira)

14h – Portugal x RD Congo

20h – Gana x Panamá

Rodada 2

18/06 (quinta-feira)

13h – Tchéquia x África do Sul

19h – Canadá x Catar

19/06 (sexta-feira)

16h – EUA x Austrália

19h – Escócia x Marrocos

20/06 (sábado)

14h – Holanda x Suécia

22h – Equador x Curaçao

21/06 (domingo)

13h – Espanha x Arábia Saudita

16h – Bélgica x Irã

22/06 (segunda-feira)

18h – França x Iraque

23/06 (terça-feira)

14h – Portugal x Uzbequistão

20h – Panamá x Croácia