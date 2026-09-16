Renault e Geely investem R$ 2 bilhões no Brasil para produzir novo carro elétrico

Lula recebeu nesta quarta-feira, 16, no Planalto, executivos da Renault e da chinesa Geely para anunciar um investimento de R$ 2 bilhões nos planos da montadora para o Brasil. Com isso, o total investido pela empresa no país entre 2025 e 2027 sobe para R$ 5,8 bilhões.

O destaque do pacote é um novo modelo elétrico da Renault, que começa a ser fabricado a partir do próximo ano usando a plataforma GEA, tecnologia mais recente do grupo para carros elétricos "inteligentes".

A companhia também confirmou dois planos que já estavam no radar: o Geely EX2, hatch totalmente elétrico, sai de fábrica a partir de dezembro; e a tecnologia híbrida Renault E-Tech 4x4 flex fuel entra em produção em 2027.

A reunião contou com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, do lado do governo. Representando as montadoras, foram François Provost (CEO do Renault Group), Ariel Montenegro (presidente da Renault Geely do Brasil), Victor Yang (Geely Holding Group) e Tong Zhi Yuan (Geely Auto Group).

Uma parceria de menos de um ano

A Renault Geely do Brasil praticamente acabou de nascer. A parceria foi fechada em novembro de 2025, quando a Geely comprou 26,4% da Renault do Brasil. A aposta das duas empresas é usar essa união para acelerar o lançamento de carros com emissões mais baixas no país, misturando tecnologia das duas marcas.

Toda essa produção está concentrada no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), hoje com cerca de 5 mil funcionários em duas fábricas.

Segundo as empresas, o local está se tornando um dos parques automotivos mais modernos da América Latina, capaz de produzir na mesma planta carros a combustão, híbridos e 100% elétricos.