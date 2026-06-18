Messi supera Mbappé e lidera ranking de desempenho da Copa

Lionel Messi: o camisa 10 deve ser titular na estreia dos atuais campeões mundiais (Juan Mabromata/AFP)
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Publicado em 18 de junho de 2026 às 17h05.
A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 18, a primeira edição do seu Power Ranking da Copa do Mundo de 2026.
Após a conclusão da rodada inaugural da fase de grupos, Lionel Messi aparece como o jogador ofensivo com melhor avaliação do torneio.
O craque argentino lidera a classificação direcionada para o desempenho desse setor, à frente do neozelandês Elijah Just e do francês Kylian Mbappé, que completam o pódio.
Entre os brasileiros, Vinicius Junior é o mais bem colocado na categoria e ocupa a nona posição.
A lista dos dez melhores jogadores ofensivos da competição até agora conta com nomes de destaque como Harry Kane, Erling Haaland e Luis Díaz.
Além da classificação ofensiva, a Fifa também divulgou os rankings de criatividade e desempenho defensivo.
O lateral iraniano Ramin Rezaeian foi o atleta mais bem avaliado no quesito criatividade, com nota 8,23. Na sequência aparecem Michael Olise, da França, e Florian Wirtz, da Alemanha.
Entre os brasileiros, Luiz Henrique é o melhor colocado da categoria, aparecendo apenas na 67ª posição.
Já no ranking defensivo, a liderança ficou com Derek Cornelius, do Canadá, seguido pelos bósnios Nikola Katic e Tarik Muharemovic.
O melhor brasileiro na lista é Douglas Santos, que aparece na 61ª colocação.
O Power Ranking é uma ferramenta criada pela Fifa para avaliar individualmente o desempenho dos atletas durante a Copa do Mundo.
Os jogadores de linha recebem notas de 0 a 10 em três aspectos diferentes: ataque, criatividade e defesa. Já os goleiros são avaliados em duas categorias específicas: posse de bola e desempenho defensivo.
Segundo a entidade, a classificação será atualizada ao longo de todo o torneio, sempre após a realização das partidas.