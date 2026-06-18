Esporte

Fase de grupos copa 2026

Messi supera Mbappé e lidera ranking de desempenho da Copa

Fifa divulga avaliação dos jogadores após a rodada inaugural; Vinicius Junior é o brasileiro mais bem colocado no ataque

Lionel Messi: o camisa 10 deve ser titular na estreia dos atuais campeões mundiais (Juan Mabromata/AFP)

Lionel Messi: o camisa 10 deve ser titular na estreia dos atuais campeões mundiais (Juan Mabromata/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 18 de junho de 2026 às 17h05.

A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 18, a primeira edição do seu Power Ranking da Copa do Mundo de 2026.

Após a conclusão da rodada inaugural da fase de grupos, Lionel Messi aparece como o jogador ofensivo com melhor avaliação do torneio.

O craque argentino lidera a classificação direcionada para o desempenho desse setor, à frente do neozelandês Elijah Just e do francês Kylian Mbappé, que completam o pódio.

Entre os brasileiros, Vinicius Junior é o mais bem colocado na categoria e ocupa a nona posição.

Vinicius representa o Brasil no ranking de ataque

A lista dos dez melhores jogadores ofensivos da competição até agora conta com nomes de destaque como Harry Kane, Erling Haaland e Luis Díaz.

Confira o top 10:

  • Lionel Messi (Argentina)
  • Elijah Just (Nova Zelândia)
  • Kylian Mbappé (França)
  • Yasin Ayari (Suécia)
  • Harry Kane (Inglaterra)
  • Erling Haaland (Noruega)
  • Amad Diallo (Costa do Marfim)
  • Alexander Isak (Suécia)
  • Vinicius Junior (Brasil)
  • Luis Díaz (Colômbia)

Irã lidera criatividade; Canadá aparece no topo da defesa

Além da classificação ofensiva, a Fifa também divulgou os rankings de criatividade e desempenho defensivo.

O lateral iraniano Ramin Rezaeian foi o atleta mais bem avaliado no quesito criatividade, com nota 8,23. Na sequência aparecem Michael Olise, da França, e Florian Wirtz, da Alemanha.

Top 10 da criatividade:

  • Ramin Rezaeian (Irã)
  • Michael Olise (França)
  • Florian Wirtz (Alemanha)
  • Kang-in Lee (Coreia do Sul)
  • Julio Enciso (Paraguai)
  • Ryan Gravenberch (Holanda)
  • Bukayo Saka (Inglaterra)
  • Amad Diallo (Costa do Marfim)
  • Brahim Diaz (Marrocos)
  • Mohamed Salah (Egito)

Entre os brasileiros, Luiz Henrique é o melhor colocado da categoria, aparecendo apenas na 67ª posição.

Já no ranking defensivo, a liderança ficou com Derek Cornelius, do Canadá, seguido pelos bósnios Nikola Katic e Tarik Muharemovic.

Veja os dez primeiros:

  • Derek Cornelius (Canadá)
  • Nikola Katic (Bósnia e Herzegovina)
  • Tarik Muharemovic (Bósnia e Herzegovina)
  • Xaver Schlager (Áustria)
  • Tyler Adams (Estados Unidos)
  • Sidny Lopes (Cabo Verde)
  • Amar Dedic (Bósnia e Herzegovina)
  • Jesus Gallardo (México)
  • Willy Semedo (Cabo Verde)
  • Alessandro Circati (Austrália)

O melhor brasileiro na lista é Douglas Santos, que aparece na 61ª colocação.

Como a Fifa calcula o Power Ranking

O Power Ranking é uma ferramenta criada pela Fifa para avaliar individualmente o desempenho dos atletas durante a Copa do Mundo.

Os jogadores de linha recebem notas de 0 a 10 em três aspectos diferentes: ataque, criatividade e defesa. Já os goleiros são avaliados em duas categorias específicas: posse de bola e desempenho defensivo.

Segundo a entidade, a classificação será atualizada ao longo de todo o torneio, sempre após a realização das partidas.

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