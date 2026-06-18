Messi supera Mbappé e lidera ranking de desempenho da Copa

A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 18, a primeira edição do seu Power Ranking da Copa do Mundo de 2026.

Após a conclusão da rodada inaugural da fase de grupos, Lionel Messi aparece como o jogador ofensivo com melhor avaliação do torneio.

O craque argentino lidera a classificação direcionada para o desempenho desse setor, à frente do neozelandês Elijah Just e do francês Kylian Mbappé, que completam o pódio.

Entre os brasileiros, Vinicius Junior é o mais bem colocado na categoria e ocupa a nona posição.

Vinicius representa o Brasil no ranking de ataque

A lista dos dez melhores jogadores ofensivos da competição até agora conta com nomes de destaque como Harry Kane, Erling Haaland e Luis Díaz.

Confira o top 10:

Lionel Messi (Argentina)

Elijah Just (Nova Zelândia)

Kylian Mbappé (França)

Yasin Ayari (Suécia)

Harry Kane (Inglaterra)

Erling Haaland (Noruega)

Amad Diallo (Costa do Marfim)

Alexander Isak (Suécia)

Vinicius Junior (Brasil)

Luis Díaz (Colômbia)

Irã lidera criatividade; Canadá aparece no topo da defesa

Além da classificação ofensiva, a Fifa também divulgou os rankings de criatividade e desempenho defensivo.

O lateral iraniano Ramin Rezaeian foi o atleta mais bem avaliado no quesito criatividade, com nota 8,23. Na sequência aparecem Michael Olise, da França, e Florian Wirtz, da Alemanha.

Top 10 da criatividade:

Ramin Rezaeian (Irã)

Michael Olise (França)

Florian Wirtz (Alemanha)

Kang-in Lee (Coreia do Sul)

Julio Enciso (Paraguai)

Ryan Gravenberch (Holanda)

Bukayo Saka (Inglaterra)

Amad Diallo (Costa do Marfim)

Brahim Diaz (Marrocos)

Mohamed Salah (Egito)

Entre os brasileiros, Luiz Henrique é o melhor colocado da categoria, aparecendo apenas na 67ª posição.

Já no ranking defensivo, a liderança ficou com Derek Cornelius, do Canadá, seguido pelos bósnios Nikola Katic e Tarik Muharemovic.

Veja os dez primeiros:

Derek Cornelius (Canadá)

Nikola Katic (Bósnia e Herzegovina)

Tarik Muharemovic (Bósnia e Herzegovina)

Xaver Schlager (Áustria)

Tyler Adams (Estados Unidos)

Sidny Lopes ( Cabo Verde )

) Amar Dedic (Bósnia e Herzegovina)

Jesus Gallardo (México)

Willy Semedo (Cabo Verde)

Alessandro Circati (Austrália)

O melhor brasileiro na lista é Douglas Santos, que aparece na 61ª colocação.

Como a Fifa calcula o Power Ranking

O Power Ranking é uma ferramenta criada pela Fifa para avaliar individualmente o desempenho dos atletas durante a Copa do Mundo.

Os jogadores de linha recebem notas de 0 a 10 em três aspectos diferentes: ataque, criatividade e defesa. Já os goleiros são avaliados em duas categorias específicas: posse de bola e desempenho defensivo.

Segundo a entidade, a classificação será atualizada ao longo de todo o torneio, sempre após a realização das partidas.