Ciência

Como a obesidade pode aumentar o risco de Alzheimer, segundo novo estudo

Pesquisadores identificaram moléculas de gordura que podem chegar ao cérebro, favorecer o acúmulo de amiloide e comprometer a memória

Alzheimer: pesquisa identificou um possível mecanismo que liga a obesidade ao desenvolvimento da doença (Imagem gerada por IA/EXAME/Exame)

Alzheimer: pesquisa identificou um possível mecanismo que liga a obesidade ao desenvolvimento da doença (Imagem gerada por IA/EXAME/Exame)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 09h50.

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A obesidade pode contribuir para o desenvolvimento da doença de Alzheimer por meio de alterações nas moléculas de gordura presentes no organismo. Pesquisadores do Houston Methodist identificaram um possível mecanismo biológico que ajuda a explicar como problemas metabólicos podem afetar diretamente o cérebro e favorecer a progressão da doença.

Os resultados, publicados na revista científica Molecular Neurodegeneration, mostram que determinadas moléculas de gordura produzidas em maior quantidade durante a obesidade podem alcançar o cérebro, interferir no funcionamento do sistema imunológico e estimular o acúmulo de proteínas associadas ao Alzheimer.

Como a obesidade pode afetar o cérebro

Os pesquisadores concentraram a investigação nas fosfatidiletanolaminas (PEs), um grupo de lipídios que compõe as membranas das células do corpo.

Segundo o estudo, a obesidade aumenta os níveis dessas moléculas no tecido adiposo. Em seguida, elas são transportadas por pequenas partículas capazes de circular pela corrente sanguínea e chegar ao cérebro.

Uma vez no sistema nervoso, essas moléculas parecem prejudicar a comunicação entre as células cerebrais, reduzir a resposta imunológica do cérebro e favorecer o acúmulo da proteína beta-amiloide, uma das principais características da doença de Alzheimer.

Para os autores, esse mecanismo sugere que os efeitos da obesidade sobre o cérebro vão além das alterações metabólicas tradicionalmente conhecidas.

Moléculas de gordura ajudam a explicar a ligação com o Alzheimer

Além de identificar a possível ligação entre obesidade e Alzheimer, os pesquisadores também investigaram se seria possível reverter esse processo.

Ao restaurar o equilíbrio das fosfatidiletanolaminas, a equipe observou melhora na função cerebral e no desempenho cognitivo em modelos da doença de Alzheimer.

Segundo os autores, os resultados indicam que estratégias capazes de reduzir esse desequilíbrio lipídico ou bloquear o transporte dessas moléculas até o cérebro podem representar um caminho promissor para futuras terapias.

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