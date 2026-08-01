Santos x Remo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Cuca: treinador quer garantir a classificação do Peixe na Copa do Brasil ( (Foto de Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images) )
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Publicado em 1 de agosto de 2026 às 09h09.
Santos e Remo se enfrentam neste sábado, 1, às 21h, de Brasília, na Vila Belmiro. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
O Peixe tenta aproveitar o fator casa para construir vantagem no confronto, enquanto o Remo busca surpreender fora de casa e manter viva a disputa pela vaga nas quartas de final para o duelo de volta, em Belém.
As duas equipes chegam embaladas após boas campanhas na fase anterior da competição. O Santos eliminou o Coritiba, enquanto o Remo chamou a atenção ao despachar o Bahia com duas vitórias.
O Santos garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Coritiba. Após empate sem gols na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2 a 0 no Couto Pereira e confirmou a classificação.
Além da boa campanha no torneio nacional, a equipe vive um momento de confiança após avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para o confronto, o técnico Cuca deve manter a base considerada titular, com Neymar e Gabigol iniciando entre os 11.
O Remo chega motivado após uma das classificações mais expressivas da fase anterior. A equipe paraense eliminou o Bahia com duas vitórias: 3 a 1, em Salvador, e 2 a 1, em Belém, avançando com um placar agregado de 5 a 2.
Agora, o time comandado por Fernando Seabra tenta surpreender na Vila Belmiro e levar a decisão em aberto para o jogo de volta. O retrospecto, porém, favorece o Santos: em oito confrontos oficiais entre as equipes, o Peixe venceu sete vezes, com apenas um empate.
Santos x Remo, neste sábado, 01, às 21h, de Brasília, terá transmissão de Sportv e Premiere.
Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Neymar.
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga.