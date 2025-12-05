Quando começa a Copa do Mundo 2026?

A Copa do Mundo de 2026 será histórica. Pela primeira vez, três países irão dividir a organização do maior torneio esportivo do mundo: Estados Unidos, México e Canadá.

Com um novo formato, mais seleções e uma duração maior, o Mundial promete inaugurar uma nova era na disputa entre as melhores seleções.

Quando começa a Copa do Mundo de 2026?

O torneio está marcado para ocorrer de 11 de junho a 19 de julho de 2026, com 39 dias de jogos.

Onde serão os jogos da Copa de 2026?

Serão 16 cidades-sede, distribuídas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e partidas, com jogos em locais como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México contribuirá com três sedes — Cidade do México, Guadalajara e Monterrey —, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.

O novo formato da Copa de 2026

A grande novidade da Copa de 2026 será o aumento no número de seleções participantes. A competição contará com 48 times, divididos em 12 grupos com quatro equipes cada.

Avançam para as oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados, totalizando 32 seleções na fase eliminatória.

O número de partidas também será maior, com 104 jogos no total.

Veja os grupos da Copa: