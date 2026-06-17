Quanto foi o jogo da Inglaterra contra a Croácia pela Copa do Mundo?

A Inglaterra estreou com vitória na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Croácia por 4 a 2, em partida disputada nesta quarta-feira (17), no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo L. Foi um dos melhores jogos até agora da fase de grupos do torneio,

O confronto foi marcado por intensidade e alternância no placar, especialmente no primeiro tempo, encerrado em 2 a 2. O atacante Harry Kane abriu o marcador aos 12 minutos, em cobrança de pênalti, mas a Croácia empatou com Martin Baturina aos 36. Ainda antes do intervalo, Kane voltou a colocar os ingleses em vantagem aos 42 minutos, porém Petar Musa deixou tudo igual novamente nos acréscimos.

Na etapa final, a Inglaterra retomou o controle da partida logo no início. Jude Bellingham marcou o terceiro gol inglês aos 47 minutos, recolocando a equipe à frente no placar. Com maior volume ofensivo e mais presença no campo de ataque, os ingleses consolidaram a vitória aos 85 minutos, quando Marcus Rashford anotou o quarto gol e deu números finais ao jogo.

Com o resultado, a seleção inglesa soma três pontos na estreia e larga na liderança do Grupo L, enquanto a Croácia inicia a competição sem pontuar. A primeira rodada do Grupo será completada por Gana x Panamá nesta quarta, a partir das 20h.

Harry Kane se torna o jogador com mais gols de pênaltis em Copas do Mundo

Harry Kane foi um dos destaques da vitória por 4 a 2 da Inglaterra sobre a Croácia, nesta quarta-feira, 17, na estreia das equipes pelo Grupo L da Copa do Mundo. O atacante balançou as redes duas vezes, incluindo uma cobrança de pênalti convertida aos 12 minutos do primeiro tempo após deslocar o goleiro Livakovic.

Com o gol marcado da marca penal, Kane passou a ocupar sozinho o posto de jogador com mais gols de pênalti na história da Copa do Mundo. Agora, o inglês soma cinco tentos em cobranças desse tipo no torneio.

Em sua terceira participação em Mundiais, o atacante alcançou a marca de dez gols na competição. Sua primeira conversão de pênalti em Copas ocorreu diante do Panamá, na edição de 2018, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo G. Naquela partida, ele marcou duas vezes em cobranças da marca da cal.

Ainda no Mundial de 2018, Kane voltou a converter um pênalti nas oitavas de final contra a Colômbia. Já na Copa de 2022, o atacante do Bayern marcou uma vez em cobrança de penalidade, diante da França, pelas quartas de final.

Kane supera marca de Cristiano Ronaldo

Com o segundo gol diante da Croácia, Harry Kane alcançou a marca de dez gols em Copas do Mundo e ultrapassou os oito anotados por Cristiano Ronaldo na competição. O atacante inglês também passou a integrar um grupo de jogadores que atingiram os dois dígitos em gols na história do torneio.

A marca coloca Kane ao lado de nomes que figuram entre os principais artilheiros dos Mundiais. Com dez gols, ele iguala os números do alemão Helmut Rahn, do peruano Teófilo Cubillas, do inglês Gary Lineker, do argentino Gabriel Batistuta e do alemão Thomas Müller.

Ranking de gols de pênaltis em Copas do Mundo: