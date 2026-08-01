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Irã diz que pode fechar outras rotas marítimas além do estreito de Ormuz

Teerã afirmou que restrições americanas podem levar ao fechamento de novos pontos estratégicos para o comércio global de petróleo

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 09h52.

O Irã afirmou neste sábado, 1º, que poderá ampliar as restrições à navegação no Estreito de Ormuz e até bloquear outras rotas marítimas estratégicas caso os Estados Unidos mantenham o cerco naval contra portos e embarcações iranianas no sul do país.

Segundo a agência iraniana Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohamad Bagher Zolghadr, afirmou que a continuidade da ofensiva americana poderá provocar o fechamento de outros pontos de estrangulamento marítimo além de Ormuz.

"A continuação do bloqueio naval e da escalada bélica do regime norte-americano reforçará o fechamento do estreito de Ormuz e também provocará o fechamento de outros estreitos e pontos de estrangulamento", afirmou Zolghadr.

O dirigente acrescentou que o impacto da medida seria sentido pela economia global e pelo mercado de energia, já que, antes do conflito, cerca de 20% do petróleo mundial passava diariamente pelo Estreito de Ormuz.

Irã ameaça retaliar EUA e Israel

Outro integrante da área de segurança iraniana, também ouvido pela Tasnim, classificou como "loucura" as informações publicadas pela imprensa americana sobre possíveis ataques dos Estados Unidos e de Israel contra instalações iranianas.

Segundo a autoridade, Teerã elaborou um plano de resposta que inclui ataques contra infraestruturas estratégicas israelenses e também contra instalações energéticas americanas na região.

O governo iraniano afirma que suas Forças Armadas demonstraram capacidade operacional durante a guerra de 40 dias contra Israel e dizem estar prontas para responder a uma eventual escalada militar.

Tensão aumentou após fracasso das negociações

As novas ameaças ocorrem em meio ao agravamento das relações entre Teerã e Washington, após o colapso do memorando de entendimento firmado entre os dois países em junho.

Em 12 de julho, o Irã voltou a fechar o estreito de Ormuz em protesto contra a abertura, por Omã, de uma rota alternativa de navegação ao sul da passagem marítima. Como resposta, os Estados Unidos restabeleceram o bloqueio naval contra portos e embarcações iranianas.

Na sexta-feira, o presidente Donald Trump afirmou que está perdendo a confiança nas negociações com Teerã e acusou representantes iranianos de mentirem, embora tenha suspendido temporariamente ataques militares para abrir espaço a uma solução diplomática.

*Com EFE

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