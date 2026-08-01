Irã diz que pode fechar outras rotas marítimas além do estreito de Ormuz

Repórter
Publicado em 1 de agosto de 2026 às 09h52.
O Irã afirmou neste sábado, 1º, que poderá ampliar as restrições à navegação no Estreito de Ormuz e até bloquear outras rotas marítimas estratégicas caso os Estados Unidos mantenham o cerco naval contra portos e embarcações iranianas no sul do país.
Segundo a agência iraniana Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohamad Bagher Zolghadr, afirmou que a continuidade da ofensiva americana poderá provocar o fechamento de outros pontos de estrangulamento marítimo além de Ormuz."A continuação do bloqueio naval e da escalada bélica do regime norte-americano reforçará o fechamento do estreito de Ormuz e também provocará o fechamento de outros estreitos e pontos de estrangulamento", afirmou Zolghadr.
O dirigente acrescentou que o impacto da medida seria sentido pela economia global e pelo mercado de energia, já que, antes do conflito, cerca de 20% do petróleo mundial passava diariamente pelo Estreito de Ormuz.
Outro integrante da área de segurança iraniana, também ouvido pela Tasnim, classificou como "loucura" as informações publicadas pela imprensa americana sobre possíveis ataques dos Estados Unidos e de Israel contra instalações iranianas.
Segundo a autoridade, Teerã elaborou um plano de resposta que inclui ataques contra infraestruturas estratégicas israelenses e também contra instalações energéticas americanas na região.O governo iraniano afirma que suas Forças Armadas demonstraram capacidade operacional durante a guerra de 40 dias contra Israel e dizem estar prontas para responder a uma eventual escalada militar.
As novas ameaças ocorrem em meio ao agravamento das relações entre Teerã e Washington, após o colapso do memorando de entendimento firmado entre os dois países em junho.
Em 12 de julho, o Irã voltou a fechar o estreito de Ormuz em protesto contra a abertura, por Omã, de uma rota alternativa de navegação ao sul da passagem marítima. Como resposta, os Estados Unidos restabeleceram o bloqueio naval contra portos e embarcações iranianas.
Na sexta-feira, o presidente Donald Trump afirmou que está perdendo a confiança nas negociações com Teerã e acusou representantes iranianos de mentirem, embora tenha suspendido temporariamente ataques militares para abrir espaço a uma solução diplomática.
*Com EFE