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Fase de grupos copa 2026

Quem é Michael Olise? Conheça o astro 'discreto' da França na Copa

Atacante de 24 anos ganhou fama pelas respostas curtas, evita os holofotes e chega ao Mundial como uma das principais armas da seleção francesa

Olise: jogador estreia nesta terça-feira, na Copa do Mundo (S. Mellar/FC Bayern/Getty Images)

Olise: jogador estreia nesta terça-feira, na Copa do Mundo (S. Mellar/FC Bayern/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 16 de junho de 2026 às 15h40.

Em uma seleção repleta de estrelas, um dos jogadores que mais despertam curiosidade na França não é exatamente o mais popular. Aos 24 anos, Michael Olise, atacante do Bayern de Munique, chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das principais apostas da equipe comandada por Didier Deschamps, carregando um perfil que contrasta com o de muitos astros do futebol moderno: discreto fora de campo e decisivo dentro dele.

O atacante ganhou notoriedade nas redes sociais nos últimos anos justamente pela objetividade nas entrevistas. Em uma das respostas mais famosas da carreira, após marcar o gol da vitória do Crystal Palace nos acréscimos de uma partida do Campeonato Inglês, resumiu o lance em apenas três palavras.

Agora vestindo a camisa da França, Olise inicia sua primeira Copa do Mundo cercado de expectativas. Mesmo dividindo o vestiário com nomes como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, o camisa 11 é visto como uma das grandes armas ofensivas da seleção francesa para o torneio.

Pouca exposição fora dos gramados

A discrição também se reflete na forma como administra a própria imagem. Com presença limitada nas redes sociais, Olise raramente publica conteúdos e evita transformar sua rotina em algo público.

O comportamento segue o mesmo padrão adotado após os gols. Enquanto muitos jogadores comemoram bastante, o francês costuma reagir com naturalidade.

Nascido em Londres, Olise poderia ter seguido caminhos diferentes no futebol internacional. Filho de pai nigeriano e mãe franco-argelina, ele tinha múltiplas opções para defender no cenário de seleções.

A decisão, porém, foi influenciada pelas referências que teve durante a infância.

"Os jogadores que eu acompanhava quando era jovem eram franceses: Zidane, Thierry Henry, Ribéry. E eu sempre vinha para a França quando era criança. Pareceu mais natural", disse em entrevista à Highsnobiety, uma das poucas exclusivas do jogador.

Antes de chegar à elite europeia, o atacante passou pelas categorias de base de clubes ingleses e precisou percorrer um caminho menos tradicional para alcançar o protagonismo. O destaque no Reading abriu portas para voos maiores e chamou a atenção de um dos ídolos que admirava. Hoje o atleta é um dos destaques do Bayern de Munique e da seleção francesa.

Influência de Thierry Henry

Em 2024, Olise foi uma das principais peças da campanha francesa nos Jogos Olímpicos de Paris. Atuando sob o comando de Thierry Henry, assumiu papel central na equipe que conquistou a medalha de prata diante da torcida local. A experiência segue entre as mais marcantes da carreira.

"É difícil comparar o futebol de clube com a seleção nacional. Primeiro, foi na França. Tínhamos o apoio da torcida em casa. Como jogador de futebol, você não costuma ter a chance de jogar nas Olimpíadas. Jogar com atletas com quem cresci junto nas categorias de base. Os treinadores. Thierry Henry. Foi uma experiência fantástica", disse o jogador.

Longe dos gramados, Olise cultiva hobbies pouco comuns entre jogadores profissionais. Entre eles estão o xadrez, o tênis de mesa e o críquete, esporte pelo qual herdou influência do pai.

O meia-atacante também carrega no corpo uma filosofia que tenta aplicar diariamente. Em uma tatuagem escrita em japonês, aparece a palavra "kaizen", conceito que defende melhorias graduais e contínuas ao longo do tempo.

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