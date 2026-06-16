Quem é Michael Olise? Conheça o astro 'discreto' da França na Copa

Em uma seleção repleta de estrelas, um dos jogadores que mais despertam curiosidade na França não é exatamente o mais popular. Aos 24 anos, Michael Olise, atacante do Bayern de Munique, chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das principais apostas da equipe comandada por Didier Deschamps, carregando um perfil que contrasta com o de muitos astros do futebol moderno: discreto fora de campo e decisivo dentro dele.

O atacante ganhou notoriedade nas redes sociais nos últimos anos justamente pela objetividade nas entrevistas. Em uma das respostas mais famosas da carreira, após marcar o gol da vitória do Crystal Palace nos acréscimos de uma partida do Campeonato Inglês, resumiu o lance em apenas três palavras.

Agora vestindo a camisa da França, Olise inicia sua primeira Copa do Mundo cercado de expectativas. Mesmo dividindo o vestiário com nomes como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, o camisa 11 é visto como uma das grandes armas ofensivas da seleção francesa para o torneio.

Pouca exposição fora dos gramados

A discrição também se reflete na forma como administra a própria imagem. Com presença limitada nas redes sociais, Olise raramente publica conteúdos e evita transformar sua rotina em algo público.

O comportamento segue o mesmo padrão adotado após os gols. Enquanto muitos jogadores comemoram bastante, o francês costuma reagir com naturalidade.

Nascido em Londres, Olise poderia ter seguido caminhos diferentes no futebol internacional. Filho de pai nigeriano e mãe franco-argelina, ele tinha múltiplas opções para defender no cenário de seleções.

A decisão, porém, foi influenciada pelas referências que teve durante a infância.

"Os jogadores que eu acompanhava quando era jovem eram franceses: Zidane, Thierry Henry, Ribéry. E eu sempre vinha para a França quando era criança. Pareceu mais natural", disse em entrevista à Highsnobiety, uma das poucas exclusivas do jogador.

Antes de chegar à elite europeia, o atacante passou pelas categorias de base de clubes ingleses e precisou percorrer um caminho menos tradicional para alcançar o protagonismo. O destaque no Reading abriu portas para voos maiores e chamou a atenção de um dos ídolos que admirava. Hoje o atleta é um dos destaques do Bayern de Munique e da seleção francesa.

Influência de Thierry Henry

Em 2024, Olise foi uma das principais peças da campanha francesa nos Jogos Olímpicos de Paris. Atuando sob o comando de Thierry Henry, assumiu papel central na equipe que conquistou a medalha de prata diante da torcida local. A experiência segue entre as mais marcantes da carreira.

"É difícil comparar o futebol de clube com a seleção nacional. Primeiro, foi na França. Tínhamos o apoio da torcida em casa. Como jogador de futebol, você não costuma ter a chance de jogar nas Olimpíadas. Jogar com atletas com quem cresci junto nas categorias de base. Os treinadores. Thierry Henry. Foi uma experiência fantástica", disse o jogador.

Longe dos gramados, Olise cultiva hobbies pouco comuns entre jogadores profissionais. Entre eles estão o xadrez, o tênis de mesa e o críquete, esporte pelo qual herdou influência do pai.

O meia-atacante também carrega no corpo uma filosofia que tenta aplicar diariamente. Em uma tatuagem escrita em japonês, aparece a palavra "kaizen", conceito que defende melhorias graduais e contínuas ao longo do tempo.