22ª rodada do Brasileirão 2026: horários, jogos e onde assistir

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 será disputada entre os dias 8 e 9 de agosto e promete confrontos importantes tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. A programação reúne clássicos estaduais, duelos diretos por vagas nas competições continentais e partidas que podem influenciar a luta contra o rebaixamento.

Entre os principais jogos da rodada está o clássico carioca entre Botafogo e Fluminense, além do confronto entre Palmeiras e Internacional, candidatos ao G4. O Flamengo recebe o Vitória no Maracanã em busca de mais três pontos, enquanto Bahia e Vasco fazem outro duelo de grande tradição no futebol brasileiro.

Jogos de sábado, 8 de agosto

A rodada começa às 16h, com Grêmio x São Paulo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Mais tarde, às 18h30, o Remo recebe o Atlético-MG, enquanto Coritiba e Chapecoense se enfrentam às 20h30.

Fechando a programação do sábado, Botafogo e Fluminense fazem o clássico da rodada às 21h, no Estádio Nilton Santos.

Jogos de domingo, 9 de agosto

O domingo abre com Cruzeiro x Mirassol, às 11h. Às 16h, acontecem dois jogos simultâneos: Bahia x Vasco e Palmeiras x Internacional.

Na sequência, às 18h30, Bragantino x Corinthians e Santos x Athletico-PR entram em campo. A rodada será encerrada às 19h30, quando o Flamengo recebe o Vitória.

Onde assistir à 22ª rodada

Os jogos terão transmissão dividida entre Premiere, SporTV, Globo, Record e Prime Video, conforme a partida.

Jogos da 22ª rodada do Brasileirão 2026

Sábado (08/08)

Grêmio x São Paulo | 16h | Premiere

Remo x Atlético-MG | 18h30 | Premiere

Coritiba x Chapecoense | 20h30 | Premiere

Botafogo x Fluminense | 21h | SporTV e Premiere

Domingo (09/08)