Vasco x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Pedro Emanuel: técnico do Vasco tenta fazer o Cruz-Maltino vencer na Copa do Brasil (Pedro Emanuel, técnico do Vasco — Foto: Matheus Lima/Vasco)
Colaboradora
Publicado em 1 de agosto de 2026 às 09h08.
Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado, 01, às 17h30, de Brasília, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
O clássico carioca será o primeiro confronto das oitavas de final da competição nacional. O Gigante da Colina chega após eliminar o Paysandu, enquanto o Tricolor avançou diante do Operário-PR em uma classificação decidida apenas no segundo jogo.
O duelo marca o reencontro dos rivais em uma fase decisiva de mata-mata. O Vasco busca abrir vantagem no primeiro confronto, enquanto o Fluminense tenta largar na frente fora de casa para encaminhar a vaga nas quartas de final.
O Vasco garantiu sua classificação para as oitavas de final após superar o Paysandu. No jogo de ida, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 0, com dois gols de Spinelli. Na volta, as equipes empataram em 2 a 2, com Rojas e Thiago Mendes marcando para o time carioca.
Para o clássico, o técnico Pedro Emanuel deve manter a base da equipe. Johan Rojas e Adson disputam uma vaga entre os titulares com Nuno Moreira, enquanto Brenner e Thiago Mendes, que ficaram fora na última semana por conta de um quadro de gastroenterite viral, devem estar disponíveis.
O Fluminense teve mais dificuldades para avançar na Copa do Brasil. Contra o Operário-PR, o Tricolor empatou o primeiro jogo por 0 a 0. Na partida de volta, no Maracanã, venceu por 2 a 1, com gols de Savarino, de pênalti, e Lucho Acosta. Felipe Augusto marcou para a equipe adversária.
Para o duelo contra o Vasco, o técnico Zubeldía deve manter a formação principal. Thiago Silva e Freytes devem formar a dupla de zaga, enquanto Jemmes e Millán são desfalques para o confronto.
Vasco x Fluminense, neste sábado, 01, às 17h30, de Brasília, terá transmissão de Amazon Prime, GE TV, Globo, Premiere e SporTV.
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Johan Rojas; Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez e Spinelli.
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Hulk.