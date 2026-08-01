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Fase de grupos copa 2026

Atlético-MG x Juventude: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje

O confronto entre mineiros e gaúchos é válido pelo confronto de ida das oitavas de final do torneio

Everson: Atlético-MG e Juventude se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil ( Pedro Souza / Atlético)

Everson: Atlético-MG e Juventude se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil ( Pedro Souza / Atlético)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 09h34.

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Atlético-MG e Juventude se enfrentam neste sábado, 1º, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Atlético-MG entrou na quinta fase do torneio e não teve vida fácil diante do Ceará. Após vencer por 2 a 1 o jogo de ida, o Galo perdeu pelo mesmo placar na volta e precisou dos pênaltis para avançar.

Desde a segunda fase da Copa do Brasil, o Juventude passou por Guaporé, Tuna Luso e Águia de Marabá nos primeiros confrontos. Já na última fase, superou o São Paulo. Após perder na ida por 1 a 0, o time gaúcho, jogando em casa, conseguiu vencer por 3 a 1 e garantir a classificação.

Onde assistir Atlético-MG x Juventude

O duelo entre Atlético-MG e Juventude terá transmissão do Amazon Prime.

Que horas é o jogo Atlético-MG x Juventude?

A partida de hoje começa às 19h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Atlético-MG x Juventude

Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez, Bernard e Victor Hugo; Dudu e Cassierra.

Técnico: Eduardo Domínguez.

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Diogo Barbosa, Fábio Lima e Marcos Paulo; Alisson Safira.

Técnico: Maurício Barbieri.

Últimos cinco confrontos entre Atlético-MG x Juventude

  • Atlético-MG 0 x 0 Juventude (Brasileirão 2025)
  • Juventude 0 x 1 Atlético-MG (Brasileirão 2025)
  • Atlético-MG 2 x 3 Juventude (Brasileirão 2024)
  • Juventude 1 x 1 Atlético-MG (Brasileirão 2024)
  • Atlético-MG 1 x 0 Juventude (Brasileirão 2022)
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