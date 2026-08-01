Atlético-MG x Juventude: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje

Atlético-MG e Juventude se enfrentam neste sábado, 1º, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Atlético-MG entrou na quinta fase do torneio e não teve vida fácil diante do Ceará. Após vencer por 2 a 1 o jogo de ida, o Galo perdeu pelo mesmo placar na volta e precisou dos pênaltis para avançar.

Desde a segunda fase da Copa do Brasil, o Juventude passou por Guaporé, Tuna Luso e Águia de Marabá nos primeiros confrontos. Já na última fase, superou o São Paulo. Após perder na ida por 1 a 0, o time gaúcho, jogando em casa, conseguiu vencer por 3 a 1 e garantir a classificação.

Onde assistir Atlético-MG x Juventude

O duelo entre Atlético-MG e Juventude terá transmissão do Amazon Prime.

Que horas é o jogo Atlético-MG x Juventude?

A partida de hoje começa às 19h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Atlético-MG x Juventude

Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez, Bernard e Victor Hugo; Dudu e Cassierra.

Técnico: Eduardo Domínguez.

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo e Aderlan; Raí, Lucas Mineiro, Diogo Barbosa, Fábio Lima e Marcos Paulo; Alisson Safira.

Técnico: Maurício Barbieri.

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