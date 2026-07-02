Por que Cristiano Ronaldo não dorme 'como todo mundo' — e como isso afeta sua performance nos campos

O português Cristiano Ronaldo dorme cinco vezes ao dia para sustentar sua rotina de atleta, que inclui dieta regrada e treinos físicos intensos. O padrão de múltiplos períodos de sono aparece em métodos adotados por jogadores de futebol e aplicado por clubes como o Manchester United.

O sono integra fatores centrais para controle do estresse e recuperação física em atletas de alta performance. O vendedor de colchões Nick Littlehales ganhou projeção no ambiente esportivo ao tratar o descanso como componente estratégico de desempenho.

A entrada de Littlehales no futebol ocorreu após uma conversa com o treinador escocês Alex Ferguson, o que levou à sua integração à equipe técnica no início da década de 1990. A partir desse período, a abordagem sobre o sono passou a circular entre atletas de elite, com adoção gradual em diferentes equipes.

Mudanças de ambiente fazem parte da metodologia, com atenção a temperatura do quarto, iluminação, colchão, travesseiro, rotina anterior ao sono e redução da exposição a telas antes do descanso. Essas práticas compõem um conjunto de ajustes voltados ao controle das condições de repouso.

O modelo R90, criado por Littlehales, organiza o sono em ciclos de 90 minutos, com meta de cinco ciclos ao dia, em vez de uma única janela noturna de oito horas. O método também considera cerca de 35 ciclos semanais, com adaptação da rotina de treinos conforme essa divisão de descanso.

Onde assistir ao jogo Portugal x Croácia?

A partida entre Portugal e Croácia ocorre nesta quinta-feira, 2, pelos 16 avos das eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília) no Toronto Field, no Canadá. A partida da Copa do Mundo 2026 terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube).