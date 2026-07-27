Vozinha terá um dos maiores salários do Colo-Colo; veja quanto o goleiro vai receber

A chegada de Vozinha ao Colo-Colo também representa um investimento importante fora das quatro linhas. Segundo informações da Rádio ADN, do Chile, o goleiro cabo-verdiano receberá um salário de 47 milhões de pesos chilenos por mês durante o contrato firmado com o clube.

Na cotação atual, a remuneração mensal do jogador gira em torno de R$ 254 mil.

O vínculo entre as partes terá duração de 18 meses.

Salário fica abaixo apenas dos principais nomes do elenco

Embora o valor esteja entre os mais altos do elenco, Vozinha não será o atleta mais bem remunerado do Colo-Colo.

De acordo com a emissora chilena, Arturo Vidal segue no topo da folha salarial do clube. O veterano meio-campista recebe cerca de 114 milhões de pesos chilenos por mês, o equivalente a aproximadamente R$ 616 mil. Assim, o novo goleiro ganhará pouco mais de 40% dos vencimentos do ex-jogador de Barcelona, Bayern de Munique e Juventus.

Ainda conforme a publicação, o salário de Vozinha será semelhante ao de Tomás Alarcón e Víctor Felipe Méndez, colocando o arqueiro em uma faixa intermediária entre os atletas mais bem pagos da equipe.

Contratação ganhou força após a Copa do Mundo

A contratação foi confirmada pelo presidente do Colo-Colo, Aníbal Mosa, depois que o clube encerrou as negociações pelo uruguaio Santiago Mele.

Aos 40 anos, Vozinha ganhou destaque internacional durante a Copa do Mundo de 2026. O goleiro foi um dos principais nomes da campanha histórica de Cabo Verde no torneio, com atuações de destaque diante de seleções como Espanha e Argentina, desempenho que despertou o interesse da equipe chilena.