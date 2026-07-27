Esporte

Fase de grupos copa 2026

Com reforço da Croácia, Grêmio passa a ter jogadores de oito nacionalidades

O jogador já trabalhou com Luís Castro no Rio Ave, de Portugal, durante a temporada 2016/17

Revelado pelo NK Zagreb, o meio-campista também acumula passagens por clubes como Benfica, West Bromwich e Nottingham Forest

Revelado pelo NK Zagreb, o meio-campista também acumula passagens por clubes como Benfica, West Bromwich e Nottingham Forest

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 27 de julho de 2026 às 15h27.

O Grêmio anunciou a contratação do meia croata Filip Krovinovic, de 30 anos, que defendia o Hajduk Split, da Croácia. O jogador já trabalhou com Luís Castro no Rio Ave, de Portugal, durante a temporada 2016/17.

O acordo firmado pelo clube gaúcho prevê apenas o pagamento dos salários, sem custos relacionados aos direitos econômicos do atleta. Foi justamente sob o comando de Castro que Krovinovic viveu um dos melhores momentos de sua carreira, somando 26 partidas, cinco gols e três assistências.

Com a chegada do croata, o Grêmio amplia ainda mais a presença de estrangeiros no elenco. O clube passa a contar com atletas de oito nacionalidades diferentes: Noriega (Peru), Villasanti e Balbuena (Paraguai), Enamorado e Monsalve (Colômbia), Kannemann, Nardoni, Pavón e Pérez (Argentina), Braithwaite (Dinamarca), Jovane Cabral (Cabo Verde), Amuzu (Gana) e agora Krovinovic (Croácia).

 

Primeiro croata no Brasil?

Revelado pelo NK Zagreb, o meio-campista também acumula passagens por clubes como Benfica, West Bromwich e Nottingham Forest, antes de chegar ao Hajduk Split, onde atuava desde 2021.

Segundo a ESPN, Krovinovic não será o primeiro croata a atuar no futebol brasileiro. Em 2000, o Guarani contou com o atacante Igor Jovicevic, que teve uma passagem discreta pelo clube, entrando em campo em apenas cinco partidas do Campeonato Paulista.

Também há casos de brasileiros que se naturalizaram croatas e construíram trajetória na seleção europeia. Entre eles estão Eduardo da Silva, com passagem pelo Flamengo, e Sammir, revelado pelo Athletico-PR. Ambos integraram a seleção da Croácia na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

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