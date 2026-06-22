Mbappé joga hoje? veja a escalação da França para confronto com o Iraque

A França entra em campo nesta segunda-feira, 22, em busca da classificação antecipada para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O duelo será diante do Iraque, às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Para isso, os franceses contam com sua principal estrela: Kylian Mbappé. O atacante está confirmado entre os titulares da seleção comandada por Didier Deschamps e será uma das principais atrações da partida válida pela segunda rodada do Grupo I.

Mbappé começou a Copa do Mundo em grande estilo. Na estreia diante do Senegal, ele marcou dois gols e foi decisivo na vitória francesa. Com os tentos, chegou a 14 gols em Mundiais e entrou de vez na disputa pela artilharia histórica da competição.

A corrida ganhou ainda mais emoção nesta segunda-feira, 22. Mais cedo, Lionel Messi marcou duas vezes na vitória da Argentina sobre a Áustria e chegou a 18 gols em Copas do Mundo, assumindo isoladamente a liderança do ranking histórico de goleadores do torneio.

Escalações e situação do grupo

Para o confronto, Didier Deschamps escalou a França com: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné, Rabiot e Dembélé; Barcola, Olise e Mbappé.

Já o Iraque vai a campo com: Basil; Ali, Tahseen, Hashem e Doski; Al-Ammari, Ismail e Iqbal; Qasem, Bayesh e Hussein.

No Grupo I, França e Noruega começaram a competição com vitória. Os noruegueses lideram a chave pelos critérios de desempate, enquanto os franceses aparecem logo atrás. Já Iraque e Senegal ainda não pontuaram.