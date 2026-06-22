Esporte

Fase de grupos copa 2026

Mbappé joga hoje? veja a escalação da França para confronto com o Iraque

Com o craque francês confirmado, a seleção francesa encara o Iraque nesta segunda, 22, às 18h

Kylian Mbappé: o craque francês soma 14 gols em Copas (AFP)

Kylian Mbappé: o craque francês soma 14 gols em Copas (AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 22 de junho de 2026 às 18h01.

Última atualização em 22 de junho de 2026 às 18h03.

A França entra em campo nesta segunda-feira, 22, em busca da classificação antecipada para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026.  O duelo será diante do Iraque, às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Para isso, os franceses contam com sua principal estrela: Kylian Mbappé. O atacante está confirmado entre os titulares da seleção comandada por Didier Deschamps e será uma das principais atrações da partida válida pela segunda rodada do Grupo I.

Mbappé começou a Copa do Mundo em grande estilo. Na estreia diante do Senegal, ele marcou dois gols e foi decisivo na vitória francesa. Com os tentos, chegou a 14 gols em Mundiais e entrou de vez na disputa pela artilharia histórica da competição.

A corrida ganhou ainda mais emoção nesta segunda-feira, 22. Mais cedo, Lionel Messi marcou duas vezes na vitória da Argentina sobre a Áustria e chegou a 18 gols em Copas do Mundo, assumindo isoladamente a liderança do ranking histórico de goleadores do torneio.

Escalações e situação do grupo

Para o confronto, Didier Deschamps escalou a França com: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné, Rabiot e Dembélé; Barcola, Olise e Mbappé.

Já o Iraque vai a campo com: Basil; Ali, Tahseen, Hashem e Doski; Al-Ammari, Ismail e Iqbal; Qasem, Bayesh e Hussein.

No Grupo I, França e Noruega começaram a competição com vitória. Os noruegueses lideram a chave pelos critérios de desempate, enquanto os franceses aparecem logo atrás. Já Iraque e Senegal ainda não pontuaram.

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