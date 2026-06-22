França x Iraque: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre França e Iraque, apontando favoritismo amplo da seleção francesa no jogo desta segunda-feira, 22 de junho, pelo Grupo I.

Em termos gerais, a França aparece com 76,9% de chance de vitória contra 7,3% do Iraque, enquanto o empate tem 15,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória francesa por 2 a 0, com 14,9% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória francesa por 3 a 0 com 13,6%, vitória francesa por 1 a 0 com 11,7%, vitória francesa por 2 a 1 com 8,1% e vitória francesa por 1 a 1 com 7,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.