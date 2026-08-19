Michelle publica primeiro vídeo de campanha ao lado de Flávio Bolsonaro após crise familiar

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou nesta quarta-feira, 19, nas redes sociais, o primeiro vídeo de campanha ao lado do enteado, Flávio Bolsonaro (PL). Na legenda da publicação, ela escreveu “vamos juntos resgatar o Brasil”.

O registro marca um novo capítulo na relação entre os dois, que passou por meses de desgaste público. Michelle já vinha declarando apoio ao candidato à presidência em agendas políticas, mas esta é a primeira vez que aparece ao lado dele em uma peça oficial de campanha.

No vídeo, os dois aparecem sorrindo em frente a uma tela verde, ao som do jingle de campanha de Flávio. Um dia antes, durante evento do deputado Julio Cesar (Republicanos-DF), Michelle já havia dançado a mesma música.

Relembre como começou a crise familiar

O atrito entre madrasta e enteado veio à tona após divergências sobre decisões dentro do partido e sobre a atuação de Michelle no PL Mulher.

A ex-primeira-dama chegou a dizer publicamente ter sido desrespeitada. O episódio ganhou repercussão interna no PL e levantou dúvidas sobre sua participação na campanha presidencial.

A reaproximação aconteceu em julho, quando Flávio publicou um vídeo pedindo desculpas à madrasta e reconhecendo sua importância para o partido e bolsonarismo. Michelle respondeu em outra gravação, dizendo que aceitou o pedido.