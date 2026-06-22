Jogador da Inglaterra ignorou mensagem de Tuchel por duas horas antes de ser convocado para a Copa

Uma simples ida às compras quase fez Trevoh Chalobah perder a notícia mais importante de sua carreira. Convocado às pressas para defender a Inglaterra na Copa do Mundo, o zagueiro revelou que ignorou por cerca de duas horas uma mensagem enviada pelo técnico Thomas Tuchel com a confirmação de sua chamada para o torneio.

O defensor não fazia parte da lista original dos ingleses, mas foi acionado na véspera da estreia após a lesão muscular de Tino Livramento, que acabou cortado da competição.

Em entrevista ao The Guardian, Chalobah contou que estava aproveitando alguns dias de descanso em Nova York quando recebeu o contato do treinador.

"Eu estava na Times Square. Tinha ido às lojas. Só quando voltei para o hotel é que vi que Thomas tinha mandado uma mensagem, mas isso tinha acontecido duas horas antes. Não vi a mensagem durante duas horas. Não estava mexendo no celular. Estava apenas caminhando".

Chalobah comemorou convocação

Quando finalmente abriu o celular e viu a mensagem de Tuchel pedindo que retornasse o contato com urgência, Chalobah disse que imediatamente imaginou o motivo da ligação. A suspeita se confirmou poucos minutos depois.

"Meu coração simplesmente parou. Eu soube na hora. Ele estava sorrindo e disse: 'Tenho boas notícias para você'. Eu fiquei radiante."

"Meus patrocinadores iam me enviar chuteiras [para os EUA] para que eu pudesse treinar por conta própria com um preparador físico. Eu estava esperando por isso quando chegasse a Los Angeles. Tive que acelerar o processo quando fui convocado", completou.

A convocação coroou uma mudança repentina nos planos do defensor, que estava em período de férias e sequer esperava participar do Mundial. Em poucas horas, a viagem de lazer deu lugar à preparação para defender a Inglaterra no principal torneio do futebol mundial.