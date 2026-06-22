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Messi marca contra a Áustria e se torna o maior artilheiro da história das Copas do Mundo

O craque argentino chegou para o duelo contra os austríacos empatado com Miroslav Klose no topo da lista, com 16 gols cada

Lionel Messi: o craque argentino chegou ao seu 17ª gol em Copas do Mundo (AFP)

Lionel Messi: o craque argentino chegou ao seu 17ª gol em Copas do Mundo (AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 22 de junho de 2026 às 14h53.

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Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O craque argentino marcou contra a Áustria e ultrapassou Miroslav Klose no ranking nesta segunda-feira, 22.

Diante da Argélia, o craque marcou os três gols da vitória argentina por 3 a 0 e alcançou a marca de 16 gols em Mundiais, igualando de Klose no topo da lista. Assim, o camisa 10 da Argentina chegou para o duelo contra os austríacos e não decepcionou.

A primeira chance de Messi ultrapassar o atacante alemão surgiu logo no confronto. Antes dos 5 minutos de jogo, Lautaro Martínez foi derrubado na área e, após a revisão do VAR, a penalidade foi marcada.

Assim, o craque argentino assumiu a responsabilidade da cobrança. Porém, na batida, ele acabou desperdiçando, jogando para fora, com a bola saindo pelo lado esquerdo da baliza defendida por Schlager.

O recorde foi quebrado aos 38 minutos do primeiro tempo. O argentino balançou as redes pela 17ª vez em Copa do Mundo após uma escapada rápida, que chegou a Facundo Medina. O lateral rolou para trás, Thiago Almada fez o corta-luz para Messi, que chegou batendo de primeira, no contrapé do goleiro, para estufar as redes adversárias.

Gols de Messi nas Copas do Mundo anteriores:

  • 2006 (Alemanha): 1 gol
  • 2010 (África do Sul): 0 gols
  • 2014 (Brasil): 4 gols
  • 2018 (Rússia): 1 gol
  • 2022 (Catar): 7 gols
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