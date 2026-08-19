Trump declara 'guerra econômica' contra o Irã e ameaça 'qualquer país' que ajudar o regime

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 19, uma nova ofensiva de sanções contra o Irã e ameaçou com "consequências tremendas" qualquer país que ofereça algum tipo de apoio financeiro ao país.

Em publicação nas redes sociais, Trump afirmou que ninguém deu ao Irã a "maior oportunidade de fechar um acordo" do que ele, e que o país "tragicamente" não a aproveitou. Por isso, os EUA lançarão "a operação econômica mais esmagadora já empreendida contra qualquer país".

"Esta será uma guerra econômica e um isolamento em uma escala sem precedentes", escreveu Trump.

O republicano ainda afirmou que a Marinha iraniana "não existe mais", que a força aérea do país foi "destruída" e que as fábricas militares iranianas foram reduzidas a "escombros". Segundo ele, a moeda do país está "sem valor" e a nação iraniana está "por um fio".

Trump listou uma série de práticas que, segundo ele, precisam ser interrompidas imediatamente: contrabando de petróleo, linhas de swap cambial, transferências em dinheiro vivo, casas de câmbio, registro de navios sob bandeiras estrangeiras e uso de empresas de fachada.

"Também anuncio que qualquer país que permita que suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais forneçam qualquer tipo de suporte ao Irã enfrentará tremendas consequências econômicas", acrescentou.

Até o momento, a Casa Branca não detalhou quais medidas concretas farão parte do pacote nem informou quando elas entrarão em vigor.