À la Silvio Santos, presidente de time distribui dinheiro em vestiário a jogadores; veja vídeo

A classificação do Dinamo City para a última fase preliminar da Conference League terminou com uma comemoração pouco convencional no vestiário. Depois da goleada por 4 a 0 sobre o Auda, da Letônia, o presidente do clube albanês, Ardian Bardhi, apareceu diante dos jogadores carregando uma sacola cheia de dinheiro e começou a distribuir as cédulas entre os atletas.

A cena chamou atenção nas redes sociais e deu um toque inusitado à celebração de uma das classificações mais importantes da temporada para o clube. Com o resultado, o Dinamo City garantiu presença na quarta fase das eliminatórias da Conference League e ficou a apenas um confronto da fase de liga.

A recompensa serviu como uma espécie de bônus imediato pela vitória e pela vaga conquistada. O gesto também reforçou a importância que o clube dá à campanha continental, especialmente pelo impacto financeiro que uma eventual classificação para a fase de liga pode representar.

Dinamo City goleia e avança na competição

O time albanês entrou em campo pressionado pela necessidade de confirmar a classificação, mas resolveu a situação com autoridade. O Dinamo City marcou quatro vezes e não deu chances ao Auda, garantindo a passagem para a próxima etapa do torneio.

A vitória também colocou o clube diante de um adversário um degrau acima na caminhada europeia. O próximo desafio será contra o Pafos, do Chipre, em uma disputa marcada para os dias 20 e 27 de agosto.

O presidente do Dínamo Tirana, da Albânia, entrou no vestiário com UMA BOLSA CHEIA DE DINHEIRO após a classificação para os playoffs da Conference League. 🤯

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Quem levar a melhor no confronto estará na fase de liga da Conference League, objetivo que pode representar um importante salto esportivo e financeiro para o Dinamo City.

Segundo a imprensa local, Bardhi estabeleceu uma premiação ainda maior para o elenco. O presidente teria prometido distribuir 500 mil euros, aproximadamente R$ 3 milhões, caso o Dinamo City consiga superar o Pafos e garantir uma vaga na fase de liga da Conference League. O valor seria dividido entre os jogadores como recompensa pelo avanço na competição.

A promessa aumenta ainda mais a expectativa para o confronto contra os cipriotas. Além de uma vaga na principal fase da Conference League, o elenco terá em jogo uma bonificação milionária.