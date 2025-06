Djokovic x Sinner: horário e onde assistir ao vivo o confronto em Roland Garros 2025

Jannik Sinner e Novak Djokovic se enfrentam nesta sexta-feira, 6 de junho, às 14h (de Brasília), pelas semifinais de Roland Garros 2025.

O duelo, um dos mais aguardados do torneio, será realizado na quadra Philippe-Chatrier, o palco principal da competição. O jogo será transmitido ao vivo pelos canais ESPN e Disney+.

Esta será a nona partida entre os dois tenistas. O retrospecto até o momento está equilibrado, com quatro vitórias para cada um. No entanto, Sinner vem em uma sequência de três vitórias consecutivas sobre Djokovic. O confronto mais recente entre os dois aconteceu na final do Masters 1000 de Xangai, em 2024, onde o italiano venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3.

Novak Djokovic, de 37 anos, busca seu 25º título de Grand Slam, o que o colocaria como o maior vencedor de Grand Slams da história, ultrapassando a australiana Margaret Court, que atualmente detém 24 títulos.

Na outra semifinal, Carlos Alcaraz enfrenta Lorenzo Musetti às 9h (de Brasília) também nesta sexta-feira. A final de Roland Garros está marcada para domingo, 9 de junho.

Onde assistir ao vivo Djokovic x Sinner pelo Roland Garros 2025?

Onde assistir online Djokovic x Sinner pelo Roland Garros 2025?

O jogo pelo Roland Garros também será exibido na plataforma de streaming Disney+.