Empresa recicla 550 toneladas de latas coletadas em grandes eventos

O modelo de negócios da Novelis se apoia em dois fundamentos: a capacidade do alumínio de ser reciclado infinitas vezes e a demanda global pela redução de emissões de CO2.

A partir desses pilares, a empresa construiu uma operação com 14 centros de coleta distribuídos em território nacional. Para completar a estratégia, a Novelis passou a focar na coleta em grandes eventos. O resultado:

550 toneladas de latas de alumínio provenientes de eventos foram processados entre 2024 e o primeiro semestre deste ano .

O volume é equivalente a 44 milhões de embalagens que deixaram de ocupar aterros sanitários. Se todas essas latinhas fossem empilhadas uma a uma, elas alcançariam 600 vezes a altura do Monte Everest. Mas o mais importante:

A operação evitou 2,8 mil toneladas de CO2 equivalente (CO2e) que seriam lançadas na atmosfera se as chapas de alumínio fossem produzidas a partir do material primário.

"A circularidade do alumínio é uma vantagem competitiva real que posiciona o Brasil na vanguarda da economia de baixo carbono, com o país tendo um índice de reciclagem de latas acima de 96% há mais de 16 anos”, diz Alfredo Veiga, vice-presidente de Metal da Novelis América do Sul.

Mas o ciclo precisa ser fechado

Segundo Alfredo, é importante que a reciclagem se mantenha em território nacional. Assim, é garantida a renda para cerca de 800 mil famílias no Brasil que estão inseridas no ciclo de reciclagem.

“Garantir que a sucata brasileira seja processada internamente é o que sustenta a liderança do país na reciclagem do alumínio e assegura que os benefícios ambientais e sociais da atividade fiquem aqui, fortalecendo a cadeia produtiva nacional", explica..

Com capacidade para reciclar 500 mil toneladas e laminar 750 mil toneladas por ano, a operação da Novelis possibilita que a latinha, por exemplo, retorne às prateleiras em um ciclo ágil de 60 dias.

A estratégia de coleta em grandes eventos e festivais acompanhou o calendário cultural brasileiro, indo desde circuitos de Carnaval em Salvador, Recife e Olinda, até marcos globais como a COP30, em Belém (PA).

A companhia já registrou 143 toneladas processadas entre janeiro e março de 2026 e é responsável por reciclar, em média, 60% das latas de alumínio para bebidas consumidas no país.