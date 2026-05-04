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Conheça Gui Santos, o único brasileiro na temporada da NBA

Atleta foi selecionado pelo Golden State Warriors em 2022 e vem fazendo história na principal liga de basquete norte-americano

Gui Santos: jogador passa férias no Brasil após temporada com o Warriors ((Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images))

Gui Santos: jogador passa férias no Brasil após temporada com o Warriors ((Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 4 de maio de 2026 às 13h37.

Guilherme Carvalho dos Santos, ou apenas Gui Santos, como é conhecido, vem fazendo história representando o basquete do Brasil no Golden State Warriors durante a temporada 2026. O ala de 23 anos tem 2,02 metros e é atualmente o único brasileiro em atividade na NBA.

Natural de Brasília, o jogador iniciou a carreira no Minas, onde atuou por seis temporadas no NBB antes de ser selecionado no Draft de 2022, na 55ª posição. Desde então, alternou entre a NBA e a G-League até ganhar mais minutos na equipe principal.

“Eu sonhava com tudo que eu estou vivendo hoje, mas eu sabia o quão difícil era alcançar e não sabia se eu era forte e preparado o suficiente, tanto fisicamente, mentalmente, de todas as formas. Porque, para mim, era de outro mundo alcançar o que estou alcançando hoje. Eu não imaginava, quando eu fui draftado em 2022, que eu iria chegar a tudo isso. É a realização de um sonho, não só para mim, mas para toda a minha família”, afirmou Gui Santos, em entrevista ao Correio Braziliense.

Na atual temporada, Gui Santos registrou suas melhores atuações na liga. Tornou-se o quarto brasileiro a atingir 30 ou mais pontos em uma única partida, anotou seu primeiro duplo-duplo e teve sequência de sete jogos com ao menos 10 pontos.

“Devido a lesões que aconteceram no time, abriram-se muitas oportunidades para todo mundo jogar mais e ter mais volume de jogo. Isso acarretou em mais tempo de quadra, com pontuações maiores. Então, eu tive uma evolução física, tática e técnica”, seguiu o brasileiro.

Gui Santos renova com o Warriors

O desempenho resultou na renovação de contrato com o Warriors até a temporada 2028/2029. O ala atua ao lado de jogadores como Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green.

A evolução do brasileiro ocorre em um momento de transição para o basquete nacional após a morte de Oscar Schmidt, em abril. Considerado o principal nome da história do país no esporte, o ex-jogador foi citado por Gui como referência.

“A perda do Oscar foi um baque muito grande para todos. É o nome brasileiro dentro do basquete. Eu não tenho como me comparar”, afirmou ao Correio Braziliense.

Durante a offseason, Gui Santos mantém rotina no Brasil. Ele costuma voltar a Brasília após o encerramento das temporadas nos Estados Unidos.

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