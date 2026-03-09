João Fonseca enfrenta Sinner em Indian Wells: horário e onde assistir às oitavas

João Fonseca x Sinner: horário, onde assistir e cenário do jogo nas oitavas de Indian Wells 2026 (Shi Tang/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 9 de março de 2026 às 19h38.
O brasileiro João Fonseca enfrenta o italiano Jannik Sinner nas oitavas de final de Indian Wells 2026 nesta terça feira, 10, no Indian Wells Tennis Garden, na Califórnia. O horário e a quadra ainda precisam ser definidos.
A partida terá transmissão para o Brasil na ESPN 2 e no Disney+. Também aparece como opção de streaming via Tennis TV.
Fonseca chega às oitavas com o melhor resultado da carreira em um Masters 1000. Seus números são expressivos: é o primeiro brasileiro a chegar a uma oitava de Masters 1000 desde Thiago Monteiro em 2024, além de ser o primeiro a atingir essa fase em Indian Wells desde Thomaz Bellucci, em 2012.
Do outro lado, Sinner chega com o status de número 2 do mundo e favoritismo natural na chave. A expectativa em torno do confronto cresceu após a vitória de Fonseca sobre Tommy Paul e abriu o caminho para o primeiro encontro do brasileiro com uma das referências atuais do circuito.
Indian Wells é um dos torneios mais importantes do calendário, com estrutura de grande evento e pontos de Masters 1000. Para Fonseca, vencer Sinner significaria consolidar sua ótima campanha no torneio e, na prática, coloca seu nome em um patamar de confronto direto à elite do ranking.
Jogo: João Fonseca x Jannik Sinner
Fase: oitavas de final de Indian Wells 2026
Data: terça feira, 10/03
Horário: a confirmar na ordem de jogos; previsão por volta das 22h (de Brasília)
Local: Estádio 1, Indian Wells Tennis Garden
Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ (também Tennis TV)