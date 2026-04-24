João Fonseca x Cilic: onde assistir e qual o horário de duelo do Masters 1000

João Fonseca faz nesta sexta-feira, 24, sua estreia no Masters 1000 de Madri como cabeça de chave. Atual número 31 do mundo, o brasileiro encara o croata Marin Cilic, 51º do ranking da ATP, em confronto inédito no circuito.

Aos 19 anos, Fonseca chega ao torneio em um momento importante da carreira. Beneficiado pelas ausências de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz no torneio, o carioca entra diretamente na segunda rodada e disputa pela primeira vez um Masters 1000 na condição de cabeça de chave.

Do outro lado estará um adversário experiente. Ex-número 3 do mundo, Cilic soma 21 títulos no circuito, incluindo o US Open de 2014.

Onde assistir a João Fonseca x Marin Cilic?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Aos 19 anos, João Fonseca acumula mais de US$ 3 milhões em prêmios

Qual o horário de João Fonseca x Marin Cilic?

A partida deve começar por volta das 15h30, no horário de Brasília.