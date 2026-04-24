Esporte

João Fonseca x Cilic: onde assistir e qual o horário de duelo do Masters 1000

Brasileiro enfrenta Marin Cilic nesta sexta-feira, 24, em duelo inédito pela segunda rodada do Masters 1000

João Fonseca: brasileiro estreia hoje no Masters 1000 ((Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )

João Fonseca: brasileiro estreia hoje no Masters 1000 ((Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 24 de abril de 2026 às 07h06.

João Fonseca faz nesta sexta-feira, 24, sua estreia no Masters 1000 de Madri como cabeça de chave. Atual número 31 do mundo, o brasileiro encara o croata Marin Cilic, 51º do ranking da ATP, em confronto inédito no circuito.

Aos 19 anos, Fonseca chega ao torneio em um momento importante da carreira. Beneficiado pelas ausências de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz no torneio, o carioca entra diretamente na segunda rodada e disputa pela primeira vez um Masters 1000 na condição de cabeça de chave.

Do outro lado estará um adversário experiente. Ex-número 3 do mundo, Cilic soma 21 títulos no circuito, incluindo o US Open de 2014.

Onde assistir a João Fonseca x Marin Cilic?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Aos 19 anos, João Fonseca acumula mais de US$ 3 milhões em prêmios

Qual o horário de João Fonseca x Marin Cilic?

A partida deve começar por volta das 15h30, no horário de Brasília.

Ficha técnica

  • João Fonseca x Marin Cilic
  • Competição: segunda rodada do Masters 1000 de Madri
    Data: sexta-feira, 24 de abril de 2026
  • Horário: 15h30, de Brasília
  • Local: Madri, Espanha
  • Transmissão: ESPN e Disney+
Acompanhe tudo sobre:João FonsecaTênis (esporte)

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