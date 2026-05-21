Esporte

NFL mira expansão global e pode ter até 10 jogos fora dos EUA em 2027

Liga aprovou caminho para tirar poder dos times sobre jogos internacionais e ter mais autonomia no calendário; entenda mudanças

Philadelphia Eagles x Green Bay Packers: partida foi a primeira no Brasil, ao final de 2024, na Neo Química Arena em São Paulo (Nelson ALMEIDA/AFP)

Philadelphia Eagles x Green Bay Packers: partida foi a primeira no Brasil, ao final de 2024, na Neo Química Arena em São Paulo (Nelson ALMEIDA/AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06h47.

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A National Football League (NFL) deu mais um passo em seu plano de ampliar a presença global. A liga aprovou a possibilidade de chegar a até dez jogos internacionais a partir de 2027, acima do limite anterior de oito partidas.

Durante reunião da liga na última terça-feira, 19, Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL, afirmou que "existe um caminho para 10 [jogos internacionais] em 2027”.

O calendário de 2026 já terá nove partidas fora dos Estados Unidos. O pacote inclui oito jogos organizados diretamente pela NFL e um na Inglaterra, ligado ao acordo entre a equipe Jacksonville Jaguars e o Estádio de Wembley, em Londres, segundo a ESPN.

Para avançar, a liga ainda precisará da aprovação da associação de jogadores. O objetivo declarado pelo comissário Roger Goodell é chegar a 16 jogos internacionais. A realização de um Super Bowl fora dos Estados Unidos, porém, não está no centro das discussões atuais. O'Reilly afirmou que isso “não é uma questão prioritária” neste momento.

Fim da proteção de jogos em casa

A mudança também afeta a autonomia das equipes sobre o próprio calendário, de acordo com a ESPN. A NFL votou para retirar das franquias a opção de proteger jogos em casa contra transferência para o exterior. Até então, os times podiam escolher dois jogos como intocáveis. Esses confrontos ficavam preservados no estádio do time e não podiam ser deslocados para mercados internacionais.

Na prática, a regra funcionava como uma trava. Um time podia impedir que determinadas partidas, consideradas importantes para a torcida local ou para a operação comercial do estádio, fossem levadas para outros países.

Sem essa proteção, a NFL ganha mais controle sobre a montagem do calendário internacional. A liga passa a ter maior liberdade para selecionar confrontos, mandantes e mercados de destino.

Calendário dos jogos internacionais da NFL em 2026

  • 10 de setembro, Semana 1: San Francisco 49ers x Los Angeles Rams — Melbourne, Austrália
  • 27 de setembro, Semana 3: Baltimore Ravens x Dallas Cowboys — Rio de Janeiro, Brasil
  • 4 de outubro, Semana 4: Indianapolis Colts x Washington Commanders — Londres, Inglaterra
  • 11 de outubro, Semana 5: Philadelphia Eagles x Jacksonville Jaguars — Londres, Inglaterra
  • 18 de outubro, Semana 6: Houston Texans x Jacksonville Jaguars — Londres, Inglaterra
  • 25 de outubro, Semana 7: Pittsburgh Steelers x New Orleans Saints — Paris, França
  • 8 de novembro, Semana 9: Cincinnati Bengals x Atlanta Falcons — Madri, Espanha
  • 15 de novembro, Semana 10: New England Patriots x Detroit Lions — Munique, Alemanha
  • 22 de novembro, Semana 11: Minnesota Vikings x San Francisco 49ers — Cidade do México, México
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