Em Roma, Sinner tenta feito que só Djokovic conseguiu no tênis

Jannik Sinner: tenista venceu o título do Madrid Open no último domingo, 3 (VALERY HACHE/AFP)
Publicado em 4 de maio de 2026 às 19h07.
O Masters 1000 de Roma começou nesta segunda-feira, 4, e o número 1 do mundo, Jannik Sinner, entra em quadra com a chance de alcançar um feito histórico no tênis.
Jogando em casa, o italiano tenta se tornar apenas o segundo atleta a completar o chamado “Career Golden Masters”, que reúne os nove principais torneios da categoria.Até hoje, apenas o tenista sérvio Novak Djokovic conseguiu atingir esse feito, e por duas vezes.
Sinner chega embalado após a vitória no domingo, 3, no Madrid Open, após derrotar o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Com a conquista, o italiano se tornou o primeiro tenista a vencer cinco Masters 1000 consecutivamente.
Antes de Madrid, ele conquistou os troféus de Paris (novembro de 2025), além de Indian Wells (março de 2026), Miami (março de 2026) e Monte Carlo (abril de 2026).
O feito coloca o italiano à frente de nomes como Rafael Nadal e Djokovic, que tinham quatro conquistas seguidas neste nível.
Além da sequência inédita, Sinner, aos 24 anos, já conquistou 12 dos 15 principais títulos do tênis.
Ele venceu três dos quatro Grand Slams (Australian Open, US Open e Wimbledon), o ATP Finals e oito dos nove Masters 1000, incluindo Canadá, Miami, Cincinnati, Xangai, Paris, Indian Wells, Monte Carlo e Madrid.
Restam apenas dois torneios para completar essa lista: o Masters 1000 de Roma e Roland Garros, em Paris. Ambos serão disputados nas próximas semanas, encerrando a temporada de saibro.
Sinner ainda busca outro título importante: o ouro olímpico. O italiano nunca disputou uma edição dos Jogos. Em Tóquio 2020, optou por não participar, enquanto em Paris 2024 ficou fora por causa de uma amigdalite.