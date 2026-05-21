Resultado do jogo do Botafogo ontem pela Sul-Americana

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06h17.
O Botafogo venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0 nesta quarta-feira, 20, em Assunção, no Paraguai, e ficou muito perto da classificação direta às oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Medina abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Barrera e Joaquín Correa ampliaram na etapa final.
A equipe carioca dominou completamente a partida e transformou o duelo em um ataque contra defesa. O volume ofensivo alvinegro apareceu também nos números: foram 37 finalizações do Botafogo contra apenas quatro do time boliviano.
Com a vitória, o Botafogo chegou aos 13 pontos no Grupo E e garantiu ao menos vaga nos playoffs da Sul-Americana. A classificação direta às oitavas pode vir ainda nesta rodada caso o Caracas tropece diante do Racing, nesta quinta-feira.
Já o Independiente Petrolero segue sem pontuar na competição e está matematicamente eliminado.
O confronto foi disputado no estádio La Huerta, no Paraguai, após a Conmebol transferir a partida da Bolívia por questões de segurança ligadas à crise política e social no país.
O primeiro tempo resumiu bem a diferença técnica entre as equipes. O Botafogo finalizou 19 vezes antes do intervalo, enquanto o Independiente Petrolero sequer conseguiu chutar ao gol.
A pressão carioca virou vantagem com Medina, que abriu o placar ainda na etapa inicial. O resultado, porém, poderia ter sido muito maior antes do intervalo. Alex Telles e Kauan Toledo acertaram a trave, enquanto o goleiro Gutiérrez evitou uma goleada precoce com uma sequência de defesas importantes.
O cenário se repetiu após o intervalo. O Botafogo manteve o domínio da posse de bola, acumulou chances e continuou pressionando a defesa boliviana.
As mudanças feitas pela comissão técnica ajudaram a transformar a superioridade em gols. Barrera ampliou o placar na reta final, e Joaquín Correa fechou a vitória por 3 a 0 pouco depois.
Mesmo com o placar elástico, o goleiro Gutiérrez seguiu como um dos destaques da partida ao evitar uma derrota ainda mais pesada.
O Botafogo volta a campo pela Sul-Americana no próximo dia 27, quando enfrenta o Caracas, na Venezuela, pela última rodada da fase de grupos.
Antes disso, o clube encara o São Paulo neste sábado, às 17h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.